Universidades paran este viernes y preparan una marcha federal contra el veto de Milei

El próximo viernes 12 de septiembre las universidades nacionales realizarán un paro docente y no docente de 24 horas en rechazo al veto presidencial impulsado por Javier Milei. La medida se enmarca en un plan de lucha que busca defender la universidad pública y visibilizar el impacto del recorte presupuestario.

La protesta tendrá una primera instancia el jueves 11 con una jornada nacional de visibilización en cada casa de estudios, donde docentes, estudiantes y trabajadores no docentes impulsarán actividades de difusión y concientización. Un día después, el viernes 12, se concretará el paro nacional que suspenderá actividades académicas y administrativas en universidades de todo el país.

Además, el movimiento universitario prepara una Marcha Federal que se llevará adelante el mismo día en que el Congreso de la Nación trate el veto presidencial. La movilización confluirá en las calles de Buenos Aires y en distintas ciudades del país, con la consigna de defender la universidad pública, gratuita y de calidad.

Los gremios denuncian que el veto afecta directamente el financiamiento del sistema universitario y agrava la crisis que ya atraviesan las instituciones por la falta de presupuesto. En ese sentido, alertan que peligra el sostenimiento de salarios, becas estudiantiles, comedores y servicios básicos de funcionamiento.

El conflicto entre el Gobierno nacional y las universidades se profundiza y todo indica que la Marcha Federal se convertirá en una de las manifestaciones más masivas del año, al concentrar el reclamo de docentes, no docentes y estudiantes en un frente común contra el ajuste.