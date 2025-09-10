  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

22°SAN LUIS - Miércoles 10 de Septiembre de 2025

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

22°SAN LUIS - Miércoles 10 de Septiembre de 2025

EN VIVO

Drama en Mendoza

Tensión en La Paz: la menor era víctima de bullying y pide por “la profesora Raquel

Algunos de sus compañeros confiaron que la reacción es porque “habría sido víctima sistemática de bulliyng”

Por redacción
| Hace 4 horas

La alumna de 14 años que ingresó armada a la escuela “Marcelino Blanco” de La Paz disparó en varias oportunidades al aire e incluso apuntó a compañeros. También, trascendió que amenazó a una profesora.

 

Medios mendocinos indicaron que la adolescente aún no ha entregado el arma y asegura que no va a negociar “hasta que entre la profesora Raquel”.

 

Al parecer, el motivo de esta actitud es porque “habría sido víctima sistemática de bulliyng”, según contaron algunos de sus compañeros.

 

Foto: diario Los Andes 

 

 

 

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo