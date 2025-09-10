Tensión en La Paz: la menor era víctima de bullying y pide por “la profesora Raquel

La alumna de 14 años que ingresó armada a la escuela “Marcelino Blanco” de La Paz disparó en varias oportunidades al aire e incluso apuntó a compañeros. También, trascendió que amenazó a una profesora.

Medios mendocinos indicaron que la adolescente aún no ha entregado el arma y asegura que no va a negociar “hasta que entre la profesora Raquel”.

Al parecer, el motivo de esta actitud es porque “habría sido víctima sistemática de bulliyng”, según contaron algunos de sus compañeros.

Foto: diario Los Andes