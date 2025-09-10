Tensión en La Paz: la menor era víctima de bullying y pide por “la profesora Raquel
Algunos de sus compañeros confiaron que la reacción es porque “habría sido víctima sistemática de bulliyng”
Por redacción
| Hace 4 horas
La alumna de 14 años que ingresó armada a la escuela “Marcelino Blanco” de La Paz disparó en varias oportunidades al aire e incluso apuntó a compañeros. También, trascendió que amenazó a una profesora.
Medios mendocinos indicaron que la adolescente aún no ha entregado el arma y asegura que no va a negociar “hasta que entre la profesora Raquel”.
Al parecer, el motivo de esta actitud es porque “habría sido víctima sistemática de bulliyng”, según contaron algunos de sus compañeros.
Foto: diario Los Andes
