La menor que entró armada a una escuela sigue internada y no habrá investigación penal

La adolescente de 14 años que ingresó armada a una escuela en Mendoza sigue internada y no habrá investigación penal en su contra luego de haber entregado el arma y haberse atrincherado por más de cuatro horas en la institución.

El hecho sucedió este miércoles por la mañana en la Escuela 4-042 Marcelino H. Blanco, ubicada en el departamento de La Paz, y después de horas fue controlado por la Policía de Mendoza.

Tras entregar el arma a las autoridades, la menor que es hija de un comisario de la Policía puntana, fue trasladada a un hospital de la zona para recibir atención médica.

Fuentes del Ministerio Público Fiscal (MPF) confirmaron que “debido al desenlace de público conocimiento y atendiendo a la edad de la menor, el fiscal no ha tomado declaraciones ni medidas que impliquen una investigación penal contra ella”.

Por el momento los equipos médicos y de contención continúan trabajando con la adolescente y su entorno familiar.

