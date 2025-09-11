  • Nuestras redes
19°SAN LUIS - Jueves 11 de Septiembre de 2025

EN VIVO

La Paz, Mendoza

La menor que entró armada a una escuela sigue internada y no habrá investigación penal

La causa quedó a disposición de la Justicia, pero el fiscal aún no hace ninguna imputación. 

Por redacción
| Hace 3 horas

La adolescente de 14 años que ingresó armada a una escuela en Mendoza sigue internada y no habrá investigación penal en su contra luego de haber entregado el arma y haberse atrincherado por más de cuatro horas en la institución. 

 

El hecho sucedió este miércoles por la mañana en la Escuela 4-042 Marcelino H. Blanco, ubicada en el departamento de La Paz, y después de horas fue controlado por la Policía de Mendoza.

 

Tras entregar el arma a las autoridades, la menor que es hija de un comisario de la Policía puntana, fue trasladada a un hospital de la zona para recibir atención médica.

 

Fuentes del Ministerio Público Fiscal (MPF) confirmaron  que “debido al desenlace de público conocimiento y atendiendo a la edad de la menor, el fiscal no ha tomado declaraciones ni medidas que impliquen una investigación penal contra ella”.

 

Por el momento los equipos médicos y de contención continúan trabajando con la adolescente y su entorno familiar.

 

Fuente: NA

 

