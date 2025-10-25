  • Nuestras redes
11°SAN LUIS - Sabado 25 de Octubre de 2025

11°SAN LUIS - Sabado 25 de Octubre de 2025

Ocurrió en Maipú

Gravísimo accidente doméstico en Mendoza

Una nena de dos años sufrió la amputación de su brazo derecho tras introducirlo en un secarropas.

Por redacción
| Hace 8 horas

Una niña de dos años perdió su brazo derecho luego de introducirlo en un secarropas que se encontraba en funcionamiento, en el departamento mendocino de Maipú.

 

El accidente doméstico se registró esta tarde en una vivienda emplazada en la localidad de Fray Luis Beltrán, de acuerdo al testimonio de su madre.

 

En este contexto, se determinó la derivación urgente de la damnificada al hospital Humberto Notti, donde el personal de salud debió realizar la amputación del miembro superior derecho hasta la altura del hombro.

 

Personal del Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) y la Oficina Fiscal de Maipú intervienen en la investigación del hecho, a la vez que labraban las actuaciones pertinentes, según informó el portal del diario Los Andes.

 

