Tranquilidad

Hallaron en buen estado de salud a la nena buscada en San Rafael

Lo confirmó el Ministerio Público Fiscal. Informaron que se tomarán todas las medidas de protección y resguardo

Por redacción
| Hace 2 horas

La menor sanrafaelina que era intensamente buscada en Mendoza, afortunadamente apareció sana y salva.

 

Según informaron medios mendocinos y nacionales, la nena de 5 años identificada con las iniciales L.M.G.L. fue localizada el miércoles a la tarde y se encuentra en buen estado de salud.

 

El Ministerio Público Fiscal de Mendoza comunico la niña se encuentra en buen estado de salud y no ha sido víctima de delito y que ahora se tomarán “todas las medidas judiciales necesarias para su adecuada protección y resguardo”.

 

 

