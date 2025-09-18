Hallaron en buen estado de salud a la nena buscada en San Rafael
Lo confirmó el Ministerio Público Fiscal. Informaron que se tomarán todas las medidas de protección y resguardo
Por redacción
| Hace 2 horas
La menor sanrafaelina que era intensamente buscada en Mendoza, afortunadamente apareció sana y salva.
Según informaron medios mendocinos y nacionales, la nena de 5 años identificada con las iniciales L.M.G.L. fue localizada el miércoles a la tarde y se encuentra en buen estado de salud.
El Ministerio Público Fiscal de Mendoza comunico la niña se encuentra en buen estado de salud y no ha sido víctima de delito y que ahora se tomarán “todas las medidas judiciales necesarias para su adecuada protección y resguardo”.
LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
Más Noticias
05 de diciembre de 2022