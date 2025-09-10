Una menor se atrincheró con un arma en una escuela y efectuó tres disparos
Tiene 14 años y por el momento no hay heridos. Sus compañeros grabaron cuando entró con el arma. Varios medios aseguran que es hija de un policía de San Luis.
Una adolescente de 14 años se atrincheró con un arma en una escuela de la vecina comuna de La Paz, en Mendoza, y efectuó tres disparos. En el lugar hay un amplio operativo y hasta el momento no se registraron heridos.
De acuerdo a la información a la que pudo acceder la agencia Noticias Argentinas, este miércoles una alumna de la Escuela 4-042 “Marcelino H. Blanco”, ingresó armada a la institución, se atrincheró y realizó al menos tres disparos al aire.
Desde el medio MDZ agregaron que el arma, calibre 9 milímetros, pertenece a su papá, quien es efectivo policial. En un primer momento se dijo que era de la fuerza Mendoza, pero otros medios señalan que pertenecería a la Policía puntana.
Hasta ahora los motivos de este accionar se desconocen y en el lugar trabaja personal policial, de las Fuerzas de Operaciones Especiales (FOE), del Grupo Especial de Seguridad (GES) y del Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros (GRIS).
A su vez, se espera la llegada de profesionales de la Dirección de Acompañamiento Escolar, junto con otros especialistas del Ministerio de Seguridad.
