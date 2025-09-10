Una menor se atrincheró con un arma en una escuela y efectuó tres disparos

Una adolescente de 14 años se atrincheró con un arma en una escuela de la vecina comuna de La Paz, en Mendoza, y efectuó tres disparos. En el lugar hay un amplio operativo y hasta el momento no se registraron heridos.

De acuerdo a la información a la que pudo acceder la agencia Noticias Argentinas, este miércoles una alumna de la Escuela 4-042 “Marcelino H. Blanco”, ingresó armada a la institución, se atrincheró y realizó al menos tres disparos al aire.

Desde el medio MDZ agregaron que el arma, calibre 9 milímetros, pertenece a su papá, quien es efectivo policial. En un primer momento se dijo que era de la fuerza Mendoza, pero otros medios señalan que pertenecería a la Policía puntana.

Hasta ahora los motivos de este accionar se desconocen y en el lugar trabaja personal policial, de las Fuerzas de Operaciones Especiales (FOE), del Grupo Especial de Seguridad (GES) y del Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros (GRIS).

A su vez, se espera la llegada de profesionales de la Dirección de Acompañamiento Escolar, junto con otros especialistas del Ministerio de Seguridad.