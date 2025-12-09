En San Luis, cada concejal cuesta 137 millones de pesos al año

Cada uno de los 15 concejales que asisten una vez a la semana al recinto de San Luis le cuesta al Estado 137 millones de pesos por año, de acuerdo a un informe privado elaborado por la Fundación Libertad, vinculada al oficialismo nacional. En Villa Mercedes, la otra ciudad de la provincia que participó del revelamiento la cifra es un tanto menor: cada edil cuesta 92 millones de pesos.

La forma de hacer el cálculo que tuvo el informe es un tanto engañosa ya que tomó los presupuestos que las municipalidades destinan a sus cuerpos legislativos y lo dividió por la cantidad de concejales. De todos modos, los números sirven para dilucidar los gastos que todavía hay en el funcionamiento estatal.

Del informe surge que San Luis está lejos de las localidades que más gastan en sueldos y otras erogaciones–en Posadas la cuenta dio 1442 millones por cada concejal- aunque hubo un dato revelador respecto al aparato estatal de Villa Mercedes. Según la Fundación Libertad, la ciudad comandada por Maximiliano Frontera es la séptima en todo el país que más gasta en personal en el Concejo, a tal punto que destina el 97,78 por ciento del prespuesto del organismo a pagar sueldos. El promedio del país es de 85 por ciento.

En ese número, se presenta un agravante para la ciudad de la Calle Angosta, ya que según el informe, el dinero destinado al Concejo equivale al 4,4 por ciento del presupuesto municipal, una cifra relativamente alta en comparación en el resto del país. Por ejemplo, en San Luis el porcentaje llega al 3,8.

También el informe demostró el gasto por habitante que tienen los concejos deliberantes de 76 ciudades de todo el país. En San Luis, a cada ciudadano le cuesta mantener en funcionamiento a la Legislatura local poco más de 12 millones de pesos al año, en tanto que en Villa Mercedes la cifra desciende a poco más de 8 millones.