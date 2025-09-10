Dos ladrones cayeron porque seguían en Instagram al comercio que robaron

El dueño de un comercio de venta y reparación de celulares que fue atacado ferozmente por dos ladrones el 21 de agosto pasaron reconoció entre sus seguidores de Instagram a los delincuentes, que fueron detenidos y desde el martes están en la Penitenciaría Provincial.

Tan en su cabeza tenía una de las víctimas a los ladrones que lo golpearon en su comercio, que recordó un tatuaje en el cuello y la barba tupida que tenía el día del asalto, dos características que encontró en el perfil de la red social de uno de los seguidores del comercio.

El joven comerciante entregó los datos a la Policía, que en los allanamientos posteriores secuestró armas de juguete, los celulares denunciados y precintos plásticos como los que usaron los ladrones en el hecho.

En el robo, perpetrado en una oficina del primer piso de un complejo comercial ubicado en calle Pedernera, los ladrones se llevaron 50 Iphones y una Play Station tras maniatar y golpear a uno de los dueños. Según la Justicia, los responsables del hecho son Santiago Escudero y Mariano Ariel Juárez, peros sus defensores oficiales hicieron fuertes cuestionamientos a la investigación y a la manera en que se encontraron las evidencias, aunque no formularon nulidades.