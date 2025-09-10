  • Nuestras redes
Miércoles 10 de Septiembre de 2025

Miércoles 10 de Septiembre de 2025

Inseguridad total en Villa Mercedes

Robaron una moto a plena luz del día

A las cinco de la tarde, dos ladrones llegaron al lugar donde estaba el rodado, uno de ellos se subió, le dio arranque y se fue, como si nada. 

Por redacción
| Hace 3 horas

A plena luz del día y con casco protector, dos delincuentes se apropiaron de una moto que estaba estacionada en Entre Ríos casi Pueyrredón de Villa Mercedes. El hecho se produjo entre las 16 y las 17 del martes y generó en los vecinos una sensación creciente de inseguridad.

 

 

El vehículo robado es una moto Keller negra de 110. En un video aportado por las cámaras de seguridad de una vecina se ve que uno de los ladrones conduce la moto, con casco puesto y escoltado por un cómplice que, también en moto, lo llevó hasta el lugar.

 

 

 

Según le dijo la dueña del rodado al portal villamercedino Somos noticias, la motocicleta tiene los plásticos traseros rotos y los delanteros rayados.

 


