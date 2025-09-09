Perdidos en el hospital: el drama para hacer una ablación de órganos en Villa Mercedes

El equipo de médicos, en los pasillos del Policlínico Regional de Villa Mercedes. Foto: captura de video/Fernando Guajardo.

Hay historias que indignan. Esta vez, se dio una de ellas en Villa Mercedes. Una donación de órganos fue puesta en riesgo por la desorganización de las autoridades sanitarias. Un equipo de cirujanos, con el tiempo en su contra, llegó a la provincia con la urgencia que amerita el caso, pero lejos de ser recibidos por referentes locales, literalmente deambularon por los pasillos del Policlínico Regional villamercedino, de una ventanilla a otra, buscando el quirófano para un procedimiento que no podía esperar.



El periodista Fernando Guajardo, dio a conocer los hechos en sus redes sociales. "Vergüenza ajena dio el recibimiento del Policlínico a los profesionales del Garrahan", sentenció. De acuerdo a lo que explicó, este martes a las 8 se desarrolló el operativo sanitario de ablación de órganos. Unos 5 profesionales del Garrahan, arribaron en un vuelo privado desde Buenos Aires, todo bajo las más estrictas y urgentes normas: una ambulancia y 5 agentes motorizados de la policía trazaron el camino hasta el nosocomio.



Cuando llegaron al Policlínico, lejos de ser recibidos por autoridades, tuvieron que deambular con sus equipos de una ventanilla a otra, de una puerta a otra, buscando el espacio al que debían llegar lo más rápido posible para extraer un órgano y volver a Buenos Aires para trasplantarlo.



Las redes sociales se hicieron eco de la rabia de vecinas y vecinos que no comprenden semejante desprolijidad.

El procedimiento



De acuerdo a la información que se ha difundido por medios de comunicación en las últimas horas, una joven de 32 años falleció por un aneurisma. Con su última decisión, de amplísima grandeza, salvó vidas.



Mediante una intervención que duró tres horas, se ablacionó su hígado. El accionar fue coordinado por el Cucai San Luis.



A la delegación del Garrahan, después de las 10:00 se sumaron seis médicos de Córdoba con el propósito de realizar una cirugía de páncreas y riñón.

