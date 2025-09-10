  • Nuestras redes
22°SAN LUIS - Miércoles 10 de Septiembre de 2025

Tensión en La Paz

Confirmado: la nena atrincherada es hija de un comisario puntano

Su padre trabaja en el puesto limítrofe de Desaguadero, a pocos metros de la localidad mendocina donde está la escuela. El padre de la chica es primo segundo del intendente paceño y de un ex jefe de Policía de San Luis.

Por redacción
| Hace 2 horas

La nena que mantiene en vilo a la Policía y a los docentes de Mendoza es hija de un comisario en actividad de la Policía de San Luis, que está destinado en el puesto fronterizo de Desaguadero. La alumna de la escuela “Marcelino Blanco” tiene 14 años, es de contextura muy menuda y con el arma presumiblemente de su padre se atrincheró en el establecimiento escolar, víctima de bullying.

 

 

El intendente de la La Paz, Fernando Ubieta, confirmó que la chica es parte de su familia con lo que develó el apellido de la menor. “Queremos que todo termine en paz”, reflexionó el jefe comunal de una localidad muy ligada a San Luis.

 

 

El padre de la menor, numerario de la Policía caminera en San Luis, es primo segundo del intendente y sobrino a la vez de Miguel Ángel Ubieta, quien fue jefe de la Policía de la provincia en dos etapas, con Alberto Rodríguez Saá y Claudio Poggi como gobernadores.

 

 

La Paz es una pequeña localidad en el límite con San Luis que por eso mismo está muy ligada a la provincia. Muchos de los jóvenes de la zona llegan hasta la Escuela de Policía Puntana para formarse como oficiales y luego continuar su carrera y su vida.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

