Miércoles 10 de Septiembre de 2025

22°SAN LUIS - Miércoles 10 de Septiembre de 2025

EN VIVO

La Paz

Cinco horas de incertidumbre que llegaron a su fin con la entrega del arma

La alumna de la escuela Marcelino Blanco, en Mendoza, aceptó entregarse y la paz volvió a la localidad. 

Por redacción
| Hace 2 horas

La hija de un comisario de la Policía puntana que se atrincheró durante toda la mañana con un arma en una escuela de La Paz, la localidad mendocina vecina a San Luis, terminó su aventura tras más de cinco horas en la que el país estuvo pendiente de ella.

 

 

La nena, alumna de primer año, disparó al menos dos veces adentro de la escuela, y luego de charlar con los negociadores de la Policía mendocina aceptó entregar el arma y ser ayudada por los especialistas. La nena está a resguardo, según dijeron fuentes policiales.

 

 

Durante cinco horas, la menor de 14 años estuvo en el interior de la escuela “Marcelino Blanco”, que fue evacuada ni bien se conoció el hecho. Durante toda la mañana hubo tensión, negociaciones y mucha incertidumbre de lo que pasaba en el interior del establecimiento.

 

 

Víctima de bullying, la chica mencionó a una profesora y no habría querido mantener contacto con sus padres durante su acción.

 

 

