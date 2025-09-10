Intento de femicidio: incendio, gas abierto y un rescate que evitó la tragedia

Tendida sobre su cama, desvanecida, con las manos atadas y su casa incendiada, una mujer de 36 años pasó una noche de terror en su casa, víctima aparentemente de un intento de asesinato cometido por cuatro personas que la Policía busca incesantemente. Luego de pasar la noche del martes en el hospital, la damnificada fue dada de alta y de inmediato se dirigió a la comisaría para radicar la denuncia.

De no ser porque un vecino se dio cuenta que la vivienda de la mujer estaba en llamas y recurrió a los investigadores, el final del caso que sucedió en una vivienda de calle Riobamba al 3200 pudo haber tenido un final trágico. La mujer –que no quiso brindar su identificación a El Diario- dijo que el hecho sucedió cuando regresaba en moto de dejar a su pareja en el trabajo.

Los cuatro delincuentes la estaban esperando y el ataque comenzó de inmediato. Los vecinos del lugar dijeron que hace poco tiempo pasó un hecho similar en la zona, con la misma cantidad de participantes.

Todo sucedió a partir de las 23 del martes, cuando la casa de la mujer empezó a arder y al llegar los oficiales entraron por una puerta del costado, que había quedado abierta. El comedor de la vivienda estaba en pleno incendio, por lo que los oficiales lo extinguieron con el matafuegos del patrullero.

La casa está ubicada al frente del predio de la vieja canera, en el barrio Solidaridad, pegado al Eva Perón, a pocos metros del Hospital de Salud Mental. Los testigos describieron a dos de los sujetos como “hombres grandes” y a los otros dos como más jóvenes.

En la recorrida que hicieron por la vivienda el martes a la noche, los oficiales encontraron en una de las habitaciones a la mujer, semidormida, por lo que pidieron la ayuda del médico policial y la sacaron de la zona de peligro. La persona que intentó asesinar a la víctima había liberado el gas de una garrafa que estaba cerca de la habitación. En el lugar también se encontró un bidón con combustible.

En la mañana del miércoles, una comisión policial fue a la casa incendiada para verificar si los ladrones se habían llevado algo y recolectar alguna prueba que pueda ser de interés a la causa.