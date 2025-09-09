Delincuentes treparon por un balcón y robaron en un edificio céntrico mientras dormían

La madrugada del domingo, delincuentes ingresaron a un departamento del edificio ubicado en Mitre y Ayacucho, en pleno centro de la ciudad, y escaparon con computadoras, auriculares y otros objetos de valor mientras la pareja propietaria dormía en el interior. El botín se estima en más de 1.500.000 pesos.

Según relataron las víctimas, el ingreso se produjo entre las 5 y 7 de la mañana. Recién al despertarse advirtieron el desorden y notaron la falta de los elementos sustraídos. Los ladrones treparon por los caños de la medianera y accedieron al balcón, lo que deja en evidencia la facilidad de movimiento en los techos del edificio.

Vecinos del primer y segundo piso aseguraron que esta no es la primera vez que ocurre un hecho de este tipo en la zona. “Cada vez se escuchan más pasos en los techos por la noche, ya no podemos dormir tranquilos”, expresó uno de los residentes del complejo. Otra vecina reclamó que “cada vez que llego a la noche hay gente merodeando”.

Los damnificados difundieron un mensaje de alerta al resto de los inquilinos para extremar cuidados, mientras crece la preocupación en el barrio por la ola de robos en departamentos céntricos.