Piden prisión perpetua y elevan a juicio la causa por el homicidio de Maximiliano Chávez

Este lunes, en el Juzgado de Garantía 3 de la Segunda Circunscripción Judicial, se desarrolló la audiencia de control de acusación en la causa por el homicidio de Maximiliano Chávez. La imputada, Brisa Brizuela, continuará detenida en el Servicio Penitenciario Provincial hasta la finalización del juicio oral, luego de que la jueza Natalia Pereyra Cardini dispusiera la elevación de la causa y rechazara el pedido de sobreseimiento de la Defensa.

El hecho ocurrió el 21 de diciembre de 2024 en una vivienda del barrio La Ribera, donde la pareja convivía. Según la teoría de Fiscalía, entre las 14:10 y las 14:23, Brizuela atacó a Chávez con un cuchillo de un solo filo, aplicándole una puñalada en el hemitórax izquierdo que le provocó la muerte por shock hipovolémico. Además, remarcaron que la noche anterior la acusada envió mensajes anticipando su intención de matarlo y que luego del crimen intentó alterar la escena, lavando ropa y eliminando rastros.

La querella acompañó el planteo fiscal, sosteniendo que existió un proceso de encubrimiento familiar para modificar la escena del crimen.

En contraposición, la defensa aseguró que se trató de un caso de legítima defensa. Presentó un informe médico que constató compresión digital en el cuello de la acusada y señaló que Chávez había consumido cocaína y otras sustancias que podían potenciar conductas agresivas. También incorporó antecedentes de violencia previa, entre ellos un informe médico de 2020.

Finalmente, la jueza entendió que no se configuraron los requisitos de la legítima defensa previstos en el Código Penal y dispuso la elevación a juicio, con la continuidad de la prisión preventiva.

En la audiencia intervinieron el fiscal de instrucción Leandro Estrada y la fiscal adjunta Mariana Olguín; por la querella, el abogado Javier Darnay; y en la defensa de la acusada, el abogado Gustavo Reviglio. La Oficina Judicial fijará en los próximos días la fecha de inicio del debate oral.