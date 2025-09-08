  • Nuestras redes
18°SAN LUIS - Lunes 08 de Septiembre de 2025

SAN LUIS

San Pedro

Iba a caballo, se le cayó un poste de luz y lo electrocutó

Fue en un paraje ubicado a 60 kilómetros de la ciudad de San Luis. La víctima tiene 28 años y está internado en el Ramón Carrillo.

Por redacción
| Hace 1 hora
El paraje San Pedro, escenario del hecho.

Un hombre de 28 años sufrió una descarga eléctrica cuando iba a caballo por una zona rural del paraje San Pedro, ubicado a 61 kilómetros al noroeste de la ciudad de San Luis y a 19 de La Calera.

 

 

El hecho ocurrió en la noche del domingo en el pequeño pueblo rural cuando el hombre recibió en su cuerpo el golpe de un poste de alumbrado público. Además, la víctima sufrió una descarga eléctrica que derivó en su internación.

 

 

Fueron los propios familiares del hombre quienes lo trasladaron por sus medios al Centro de salud de La Calera, donde recibió las primeras asistencias y desde donde lo derivaron en una ambulancia al hospital Ramón Carrillo. Allí quedó internado, en grave estado.

 

 

