Gastón Pasten sorprende y se queda con el Rally de San Luis

La segunda y última etapa del Rally de San Luis definió este domingo a los ganadores de la competencia, que recorrió sectores de Río Grande, El Trapiche, Punta Sol, Estancia Grande y Potrero de los Funes. El binomio Gastón Pasten / Matías Ramos se consagró vencedor de la clase RC2 y la clasificación general a bordo del Skoda Fabia Rally2.

El equipo del Ks Rally Competición mostró parciales competitivos durante todo el fin de semana y este domingo ratificó su velocidad. La victoria llegó tras un giro inesperado: Miguel Baldoni y Gustavo Franchello, que lideraban la competencia, recibieron una penalización de 1 minuto por alterar el trazado y 10 segundos más por entregar tarde la tarjeta de control, mientras que Martín Scuncio y Javiera Román abandonaron en plena pelea por los primeros lugares.

Baldoni logró terminar como escolta, a 42,9 segundos del ganador, y Federico Villagra / Diego Curletto completaron el podio en la RC2.

En la RC2 Copa, Diego Martínez / Gonzalo Díaz se quedaron con el triunfo luego del abandono de Claudio Robustelli / Mariano Pissaco, quienes lideraban hasta la décima prueba especial. Antonio Prevedello y Leonardo Londero completaron el podio.

En la RC-MR, la victoria fue para Santino Rossi / Martín Baucero, tercera del fueguino en la temporada, escoltados por Rubén Montoro / Ignacio Uez y Valentín Folledo / Matías Cardano.

La RC4 vio triunfar a Julián Larrosa y Gustavo Beccaria, seguidos por Alejandro e Ítalo Baratella y Carlos Cataldo / Daniel Farías. En la RC3, Mario Rasso / Rodolfo Guevara lograron imponerse sobre Nicolás González / Gerónimo Bordignon y Guillermo Ambrosio / Franco Amaya.

En la RC5, Santiago Sabbatini e Ignacio Gómez se quedaron con la victoria a bordo del Ford Fiesta, seguidos por Fernando Müller / Gonzalo Martínez y los hermanos Facundo y Juan Salgado Nash.

La próxima fecha del calendario será el Rally de Diamante y Villa María, que se disputará del 3 al 5 de octubre.