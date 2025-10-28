Dos puntanos entre los ganadores del Quini 6

Dos puntanos integran el grupo de nuevos afortunados por el juego del Quini 6, debido a que se encuentran entre los 18 beneficiados por la modalidad “Siempre Sale, donde cada uno accedió a un premio de $17.729.651,25 cada uno.

La Lotería de San Luis informó este martes que en la ciudad de Santa Fe se realizó el sorteo del concurso N° 3.316 del Quini 6 y que las apuestas apuestas ganadoras del “Siempre Sale” se hicieron en la ciudad de San Luis más precisamente en la agencia 002-000 “La Mascota”, situada en la calle Rivadavia 865.

En esta oportunidad el agenciero vendedor del ticket, no se lleva un “premio estímulo” por haber sido premios con cinco aciertos.

El Quini 6 sortea miércoles y domingos a las 21.15 hs. El próximo sorteo será el miércoles 29 de octubre y el pozo estimado para ese sorteo será de $7.500.000.000.-

El valor de la apuesta es de $2.500 para la jugada con “Siempre Sale” y se pueden realizar apuestas en cualquier agencia de Lotería de San Luis.