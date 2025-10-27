Unión, por primera vez sede del Jubileo de jóvenes

Con la esperanza de reunir a 500 jóvenes de toda la provincia, la Pastoral Juventud San Luis organiza el Jubileo de Jóvenes, dos jornadas en las que habrá actividades de oración y diversión que se realizarán por primera vez en Unión, en el sur de la provincia.

Tradicionalmente, la reunión anual se realizaba en el ex seminario de El Volcán, aunque el año pasado los jóvenes católicos se trasladaron al Ave Fénix. La elección de la localidad sureña para la edición 2025 representa toda una novedad.

“Organizamos este jubileo hace varios meses. Será una jornada diocesana para jóvenes de toda provincia, tengan un grupo en su parroquia, movimiento, o no”, dijo Agustina Vergnory, una de las organizadoras.

La intención del Jubileo es que los chicos conozcan a otros con sus mismas inquietudes y sepan de otras realidades. La celebración promete escuchar y acompañar a los adolescentes en dos jornadas que se realizarán el 8 y 9 de noviembre. “Nos estamos organizando por áreas, es decir hay un área de espiritualidad, un área de cocina, economía, animación, música, comunicación, ornamentación y el de logística”, anunció Agustina.

Durante las dos jornadas se realizarán juegos, charlas, talleres, oraciones y aquellos chicos que forman parte de un grupo juvenil “van a poder presentar de una manera creativa una mascota que los represente”. Para participar hay que ser mayor de 14 años y en caso de ser menor se necesita la autorización escrita de los tutores.

“Este año decidimos ir al sur –dijo la organizadora- porque queremos llegar a jóvenes de toda la diócesis, que en algunos casos tenían dificultad de participar o requerían de mucho esfuerzo para viajar. Decidimos ir a Unión ya que han sido muchos los jóvenes que han intentado participar. Esperamos el año que viene hacerlo en otra localidad quizá del norte”.

Los participantes deben formalizar una inscripción previa, que pueden solicitar en el perfil de Instagram pastoraldejuventud.sanluis.

Para que todo salga bien, los organizadores buscan donaciones ya sea de alimentos, material para ornamentar, papelería o dinero en efectivo.