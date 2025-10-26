Los vecinos de Juana Koslay torcieron el brazo del intendente

Como si hubieran estado contenidos por una fuerza constrictora, apenas pudieron salir a manifestarse el domingo a la noche tras las elecciones parlamentarias, los vecinos de Juana Koslay mostraron su enojo por la implementación de un impuesto establecido por la Municipalidad para destinarlo a seguridad.

La plaza de la rotonda de Cruz de Piedra, un lugar considerado emblemático para el intendente de la localidad, Jorge Videla, fue el escenario elegido por los vecinos para manifestar su disconformidad con la decisión del Ejecutivo Municipal, amparada por el Concejo Deliberante.

Hasta ese punto de la ciudad llegó el mandatario y recibió el cántico unísono de los vecinos: “No al impuesto”. Tras unos minutos en los que intentó sin suerte adueñarse de la situación, el intendente prometió que la ordenanza que implementaba el dinero extra quedaría sin efecto.

Frente a los ciudadanos, Videla usó una remera con el número 3 en la espalda, que podría señalar, en término futboleros, a un rústico marcador de punta. Pero la chomba usada por el intendente era de un equipo de polo, donde el 3 está destinado al jugador más talentoso del cuadro.

La medida dispuesta por Videla incrementaba en 20 mil pesos las tasas municipales –que los vecinos consideran de por sí altas- para destinarlos a la lucha contra la inseguridad, un flagelo que le pega a la ciudad con la maldad de los malvivientes.

Apenas conocida la medida, un grupo de vecinos comenzaron las manifestaciones primero por redes sociales, luego con una nota presentada al municipio y finalmente con la ruidosa manifestación callejera que consiguió torcer la decisión del jefe comunal.