  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

SAN LUIS - Lunes 27 de Octubre de 2025

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

SAN LUIS - Lunes 27 de Octubre de 2025

EN VIVO

No al impuesto

Los vecinos de Juana Koslay torcieron el brazo del intendente

Salieron a protestar apenas se levantó la veda electoral del domingo. Fue contra una tasa especial que ordenó la municipalidad para destinarlo a la seguridad. El edil dio marcha atrás. 

Por redacción
| Hace 10 horas

Como si hubieran estado contenidos por una fuerza constrictora, apenas pudieron salir a manifestarse el domingo a la noche tras las elecciones parlamentarias, los vecinos de Juana Koslay mostraron su enojo por la implementación de un impuesto establecido por la Municipalidad para destinarlo a seguridad. 

 

 

La plaza de la rotonda de Cruz de Piedra, un lugar considerado emblemático para el intendente de la localidad, Jorge Videla, fue el escenario elegido por los vecinos para manifestar su disconformidad con la decisión del Ejecutivo Municipal, amparada por el Concejo Deliberante. 

 

 

Hasta ese punto de la ciudad llegó el mandatario y recibió el cántico unísono de los vecinos: “No al impuesto”. Tras unos minutos en los que intentó sin suerte adueñarse de la situación, el intendente prometió que la ordenanza que implementaba el dinero extra quedaría sin efecto. 

 

 

Frente a los ciudadanos, Videla usó una remera con el número 3 en la espalda, que podría señalar, en término futboleros, a un rústico marcador de punta. Pero la chomba usada por el intendente era de un equipo de polo, donde el 3 está destinado al jugador más talentoso del cuadro.

 

 

La medida dispuesta por Videla incrementaba en 20 mil pesos las tasas municipales –que los vecinos consideran de por sí altas- para destinarlos a la lucha contra la inseguridad, un flagelo que le pega a la ciudad con la maldad de los malvivientes. 

 

 

Apenas conocida la medida, un grupo de vecinos comenzaron las manifestaciones primero por redes sociales, luego con una nota presentada al municipio y finalmente con la ruidosa manifestación callejera que consiguió torcer la decisión del jefe comunal.

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo