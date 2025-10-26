  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

24°SAN LUIS - Domingo 26 de Octubre de 2025

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

24°SAN LUIS - Domingo 26 de Octubre de 2025

EN VIVO

Elecciones legislativas

San Luis: votaron los principales candidatos

La mayoría emitió su sufragio en horas de la mañana. 

Por redacción
| Hace 2 horas

Jorge “Gato” Fernández (PJ) votó en Tilisarao, Gloria Petrino (PJ) lo hizo en la escuela de Rincón del Este en Merlo, Mónica Becerra (LLA) en Villa Mercedes, José Farias (PJ) en San Luis, al igual que  Italo Gallardo (Mas Socialismo), Carlos Alemana (LLA) y Ana Laura Ferrarotti (Frente Pueblo) sufragaron en la villa turística de Merlo.

 

“Gato” Fernández, candidato a diputado nacional por el primer término por el justicialismo lo hizo en la escuela “Santiago del Estero” de Tilisarao y dijo que confía en que la implementación de la boleta papel agilice el recuento.

 

Señaló que tras emitir su voto irá a la casa de su madre -que está convaleciente- a comer un asado y que a las cuatro de la tarde viajará a San Luis a esperar los resultados.

 

Petrino sostuvo que “es una de las elecciones intermedias más trascendentes, en tanto que la exministra de Desarrollo Social Becerra destacó la importancia de participar.

 

Ana Laura Ferrarotti, postulante en segundo lugar por el Frente Pueblo, declaró: "Esperemos que sea un día en paz y que votemos por el bien de todos". 

 

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo