San Luis: votaron los principales candidatos

Jorge “Gato” Fernández (PJ) votó en Tilisarao, Gloria Petrino (PJ) lo hizo en la escuela de Rincón del Este en Merlo, Mónica Becerra (LLA) en Villa Mercedes, José Farias (PJ) en San Luis, al igual que Italo Gallardo (Mas Socialismo), Carlos Alemana (LLA) y Ana Laura Ferrarotti (Frente Pueblo) sufragaron en la villa turística de Merlo.

“Gato” Fernández, candidato a diputado nacional por el primer término por el justicialismo lo hizo en la escuela “Santiago del Estero” de Tilisarao y dijo que confía en que la implementación de la boleta papel agilice el recuento.

Señaló que tras emitir su voto irá a la casa de su madre -que está convaleciente- a comer un asado y que a las cuatro de la tarde viajará a San Luis a esperar los resultados.

Petrino sostuvo que “es una de las elecciones intermedias más trascendentes, en tanto que la exministra de Desarrollo Social Becerra destacó la importancia de participar.

Ana Laura Ferrarotti, postulante en segundo lugar por el Frente Pueblo, declaró: "Esperemos que sea un día en paz y que votemos por el bien de todos".