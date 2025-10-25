  • Nuestras redes
13°SAN LUIS - Domingo 26 de Octubre de 2025

13°SAN LUIS - Domingo 26 de Octubre de 2025

Polémica

Corresponsales extranjeros denuncian trabas para cubrir las elecciones legislativas

La Asociación de Corresponsales Extranjeros de la República Argentina denunció que se les “impidió ingresar al búnker del partido de gobierno”.

Por redacción
| Hace 4 horas
Hay enojo en los periodistas frente a las complicaciones. Foto: Xinhua/Wu Xiaoling.

La Asociación de Corresponsales Extranjeros de la República Argentina (ACERA) expresó hoy su “enérgica preocupación” por las dificultades que, según denunció, enfrentan periodistas internacionales para cubrir las elecciones legislativas de mañana.

 


En un comunicado, la entidad que agrupa a más de 90 corresponsales de medios internacionales, afirmó que “diversos reporteros han visto denegadas o canceladas sus acreditaciones sin justificación válida” y que se les “impidió ingresar a lugares clave para la cobertura, como el búnker del partido de gobierno”.

 


ACERA consideró que esas restricciones “afectan el ejercicio del derecho a informar y la libertad de expresión” y solicitó la intervención de las autoridades electorales para “garantizar el acceso irrestricto a la información y la plena libertad para ejercer el trabajo periodístico”.

 


“Es imperativo que se respete el rol esencial de la prensa internacional en un proceso democrático”, concluyó la asociación.

 


NA. 
 

 

