Horóscopo pos eleccionario, con buenas y malas

ARIES: Esta es una etapa muy favorable para realizar modificaciones de fondo en tus proyectos personales. Muchos impedimentos laborales se resolverán favorablemente a corto plazo. Comparte tu tiempo libre con buenos amigos. En el plano sentimental, Aries se siente optimista y con deseos de renovarse en todos los aspectos de su vida diaria. Lograrás éxito en el terreno del amor. En el amor: emociones intensas. En la salud: bien. En el juego: 2, 4 y 5.

TAURO: El planeta Júpiter te traerá armonía y mucha suerte para enfrentar los problemas que puedan presentarse. Superarás responsabilidades de dinero. Las personas que te rodean te ayudarán a dirigir y planificar tus actividades diarias. En el plano sentimental: felicidad y armonía en tus relaciones afectivas. En el amor: jornada apacible. En la salud: bien. En el juego: 0, 1 y 5.

GÉMINIS: Tu capacidad de adaptación te permitirá avanzar con éxito en tus actividades diarias. Superarás problemas donde el dinero es el factor principal. Disfrutarás de alegrías y buenos momentos para compartir con amigos. En el plano sentimental, con un toque muy especial y personal, brillará todo lo que hagas. Aprende a manejar tu corazón y tus emociones. En el amor: cuidado con los celos. En la salud: excelente. En el juego: 0, 2 y 6.

CÁNCER: Acepta todos los cambios que se vayan presentando, ya que será el comienzo de importantes logros personales. En cuanto al dinero, tendrás el factor suerte de tu planeta protector. En el plano sentimental: acontecimientos que te harán muy feliz. En el amor: un amor para compartir. En la salud: muy bien. En el juego: 1, 4 y 6.

LEO: Leo debe adaptarse a las circunstancias y proceder con inteligencia frente a los problemas que vayan surgiendo. Habrá cambios favorables que incidirán en tu vida cotidiana. Brinda a tu familia el apoyo que merece. En el plano sentimental: darás rienda suelta a tu romanticismo. En el amor: lograrás felicidad y armonía. En la salud: muy bien. En el juego: 04 y 6.

VIRGO: Esta etapa de cambios importantes te permitirá concretar planes que se venían postergando. Disfrutarás de un buen diálogo y comprensión en el ámbito familiar. Estás motivado por una gran autoestima. En el plano sentimental: nuevas oportunidades que harán feliz a tu corazón. En el amor: alegrías del corazón. En la salud: bien. En el juego: 4, 7 y 9.

LIBRA: Todo se presentará más fácil, con planes que podrás llevar a la práctica en poco tiempo. El paso del planeta Júpiter te ayudará en la pronta solución de tus compromisos de dinero. Habrá pequeños cambios en la vida cotidiana. En el plano sentimental: amor y comprensión son tus deseos. En el amor: jornada feliz y apacible. En la salud: bien. En el juego: 3, 7 y 9.

ESCORPIO: Con un panorama astral positivo, Escorpio tiene muchas posibilidades de avanzar y concretar todos sus planes. En finanzas, sabrás aprovechar tu dinero en buenos negocios o inversiones. En el plano sentimental: no malogres momentos de felicidad por tus celos. En el amor: brinda amor y ternura. En la salud: estupendos. En el juego: 4, 6 y 8.

SAGITARIO: El paso del planeta Mercurio favorecerá tus proyectos de trabajo; confía en tu capacidad y experiencia. Dispondrás de más tiempo para compartir en familia. Sagitario sabrá disfrutar de los pequeños placeres de la vida. En el plano sentimental: el amor y la felicidad vuelven a tus corazones. En el amor: tu corazón se colma de felicidad. En la salud: bien. En el juego: 1, 4 y 7.

CAPRICORNIO: Habrá cambios favorables en el ámbito de tus labores cotidianas. Se acercan buenos amigos, acepta invitaciones. Te gratificarás con un buen descanso. En el plano sentimental: un encuentro difícil de olvidar. En el amor: necesidad de sentirse amados. En la salud: muy bien. En el juego: 2, 3 y 5.

ACUARIO: Aportarás tu capacidad y buena predisposición para que tus actividades diarias marchen al ritmo deseado. El planeta Júpiter estará presente en tus planes de dinero. Experimentarás mucho entusiasmo por un viaje cercano. En el plano sentimental: si deseas ser feliz, protege tu intimidad. En el amor: Venus trae su cuota de ternura. En la salud: bien. En el juego: 2, 5 y 8.

PISCIS: Los planes personales que se fueron postergando tienen en estos momentos prioridad número uno. En el hogar vivirás momentos muy especiales. Una sorpresa te alegrará el día. En el plano sentimental: prevalece la pasión y el romanticismo en tus corazones. En el amor: las decisiones deben ser de a dos. En la salud: bárbaros. En el juego: 3, 5 y 6.