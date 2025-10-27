Tauro debe controlarse, Cáncer buscar a los amigos y Escorpio hablar de frente

ARIES: Busque solucionar los conflictos internos. Las diferencias son salvables y puede que el trabajo en equipo termine fracasando si no cambia su actitud. En el plano sentimental: es muy cambiante y le cuesta ser constante en proyectos a largo plazo... si no logra involucrarse un poco más, no logrará el progreso anhelado. En el amor: si sigue tan exigente a la hora de conocer a alguien se le pasarán los años y las oportunidades y terminará solo/a. En la salud: bien. En el juego: 1, 2 y 3.

TAURO: Su estado apacible cambiará cuando un familiar hable mal de usted. Trate de controlarse o terminarán discutiendo fuerte. En el plano sentimental: surge la posibilidad de un negocio familiar, no se sume a la propuesta porque habrán problemas de dinero. En el amor: no haga que su pareja desconfíe de usted... inventar excusas poco creíbles solo agigantarán los celos. En la salud: bien. En el juego: 0, 1 y 6.

GÉMINIS: No crea que conoce todos los trucos para trabajar poco y ganar mucho... tenga cuidado. En el plano sentimental: surge la posibilidad de un viaje, aceptarlo trae la posibilidad de contactarlo con personas influyentes. En el amor: está enamorado y no debe avergonzarse... después de algunos fracasos al fin encontró a quien amar. En la salud: practicar algún deporte le ayudará a descargar energías y no estar pendiente de su trabajo. En el juego: 1, 3 y 8.

CÁNCER: Nada mejor para el día de hoy que llamar a esos amigos que hace tiempo no ve. En el plano sentimental: los problemas lo aquejan y eso se refleja en su ánimo... tenga en cuenta que los demás no tienen por qué ser objeto de su malhumor. En el amor: las discusiones llegarán pronto, lo mejor será que cada uno exprese sus sentimientos y ponga las cosas en claro. En la salud: bien. En el juego: 1, 4 y 9.

LEO: Deje que la vida lo sorprenda, no esté todo el tiempo proyectando ilusiones porque el destino tiene una sorpresa preparada para usted. En el plano sentimental: le conviene estar alerta más en los períodos de calma absoluta, ya que después de la calma siempre llega el huracán. En el amor: su pareja se sorprenderá con algunos comentarios hacia sus amigos que a usted le molestarán, trate de aclarar las diferencias. En la salud: bien. En el juego: 1, 3 y 6.

VIRGO: No deje para mañana lo que puede hacer hoy. Por más que no tenga ganas, ponga entusiasmo en esos trabajos que debe entregar. En el plano sentimental: solo con trabajo y esfuerzo logrará ese puesto que tanto ansía... paso a paso todo llegará. En el amor: los recuerdos de amores pasados son una carga con la que todos debemos cargar... dese tiempo para superarlo. En la salud: una pequeña molestia le generará preocupación, pero no será nada grave. En el juego: 0, 5 y 8.

LIBRA: Hoy será un gran día en el ámbito familiar como laboral, todo depende de que no se exponga a discusiones. En el plano sentimental: tenga una posición firme y elija solo aquellas propuestas que lo favorezcan. En el amor: si aprende a ser franco con su pareja y decirle todo lo que siente, la relación comenzará a transitar un camino más armonioso. En la salud: bien. En el juego: 1, 2 y 7.

ESCORPIO: Por más vueltas que le dé al conflicto, solo podrá solucionarlo hablando de frente. En el plano sentimental: después de mucho trabajo, logra recuperarse de su crisis financiera. Cuide su dinero. En el amor: no esté pendiente del futuro y trate de vivir el día a día de la pareja... hay muchos problemas... En la salud: pare con el ritmo de salidas permanentes porque su salud le pasará factura. En el juego: 2, 3 y 9.

SAGITARIO: No es de los que se quedan mirando cómo los problemas atacan, pero algo sucederá que lo paralizará por completo. En el plano sentimental: hágase valer y termine con las situaciones que impiden su crecimiento... saque a relucir su fuerza de voluntad en su interior. En el amor: comience a ponerle más presencia a esa relación... trabaja demasiado y su pareja reclama más tiempo. Sorpréndala. En la salud: bien. En el juego: 0, 1 y 8.

CAPRICORNIO: Tiene el talento necesario para triunfar en todos los ámbitos, pero si no comienza a demostrarlo jamás progresará. En el plano sentimental: no podrá mantenerse al margen y esperar un cambio... intervenga y tome decisiones, infórmese mejor antes de actuar. En el amor: la soledad no siempre es buena consejera, existen etapas de la vida que es necesario atravesar solo. En la salud: bien. En el juego: 0, 1 y 5.

ACUARIO: Tendrá la posibilidad de una salida durante la noche, acepte con gusto, pasará un lindo momento con amigos. En el plano sentimental: surge la posibilidad de invertir en un inmueble o un auto... tenga cuidado con lo que firma, lea la letra chica. En el amor: no le gusta estar solo y al finalizar busca una nueva relación... esta vez olvidar costará un poco más. En la salud: bien. En el juego: 0, 2 y 8.

PISCIS: Hoy es ideal para borrar lo pasado, conservar solo algunos contactos y tirar lo que no sirve. En el plano sentimental: al momento de involucrarse en un negocio, asesórese bien por los que saben... hay oportunistas detrás suyo. En el amor: es consciente de que esta relación es la mejor que tuvo, anímese al siguiente paso. En la salud: bien. En el juego: 1, 4 y 7.