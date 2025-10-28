Octubre se va con temperaturas invernales y nieve
La intensa llovizna se vio acompañada por una inesperada nevada y caída de aguanieve. Recomiendan no transitar entre Nogolí y Río Grande.
Octubre se despide con un fenómeno climático histórico con temperaturas bajo cero (-2°), nieve, aguanieve y lluvia en diversos sectores de la provincia, en la sierra de los Comechingones y en la zona cordobesa de Traslasierra.
El manto blanco que se acumuló en el cordón serrano entre Nogolí con Río Grande (en especial en la zona del primer mirador) llevó a recomendar a "no transitar" por este camino, tal como se informó entre las últimas horas del lunes y primeras del martes.
El temporal también se hizo sentir en localidades y parajes del departamento Pringles. Se difundieron fotos de la caída de aguanieve en El Durazno Alto y en La Carolina.
A las 08:00, nevaba en El Volcán y en La Cumbre.
Precisamente, los bomberos de una de las comunas más lindas del mundo, ante la abrupta variación climática en el inicio de la primavera, a través de un comunicado advirtieron que “la localidad y zonas aledañas, como así en varios puntos de la provincia, se encuentran bajo caída de aguanieve/graupel”, por ello aconsejaron “circular con total precaución y evitar realizar actividades al aire libre sin el abrigo correspondiente durante este martes”.
Vecinos de Villa de la Quebrada, que se dirigían a la ciudad de San Luis, se contactaron con medios de comunicación para advertir que a lo largo de la Autopista 25 de Mayo la visibilidad se ve reducida por una intensa neblina.
