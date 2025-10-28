Octubre se va con temperaturas invernales y nieve

La Carolina otra vez cubierta de nieve. También nevó en Nogolí, El Durazno, La Cumbre, El Volcán, Grandvielle y Fraga, entre otros parajes y localidades.

Octubre se despide con un fenómeno climático histórico con temperaturas bajo cero (-2°), nieve, aguanieve y lluvia en diversos sectores de la provincia, en la sierra de los Comechingones y en la zona cordobesa de Traslasierra.

El manto blanco que se acumuló en el cordón serrano entre Nogolí con Río Grande (en especial en la zona del primer mirador) llevó a recomendar a "no transitar" por este camino, tal como se informó entre las últimas horas del lunes y primeras del martes.

El temporal también se hizo sentir en localidades y parajes del departamento Pringles. Se difundieron fotos de la caída de aguanieve en El Durazno Alto y en La Carolina.

A las 08:00, nevaba en El Volcán y en La Cumbre.

Precisamente, los bomberos de una de las comunas más lindas del mundo, ante la abrupta variación climática en el inicio de la primavera, a través de un comunicado advirtieron que “la localidad y zonas aledañas, como así en varios puntos de la provincia, se encuentran bajo caída de aguanieve/graupel”, por ello aconsejaron “circular con total precaución y evitar realizar actividades al aire libre sin el abrigo correspondiente durante este martes”.

Vecinos de Villa de la Quebrada, que se dirigían a la ciudad de San Luis, se contactaron con medios de comunicación para advertir que a lo largo de la Autopista 25 de Mayo la visibilidad se ve reducida por una intensa neblina.