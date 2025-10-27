El regreso al cuarteto de un músico de muchos frentes

La extensa trayectoria musical de Ariel Flores lo llevó a pasar por muchas agrupaciones de todos los estilos. Hizo rock con “Abuela Matula”, algo de pop melódico como guitarrista de Carolina “La Colo” Martín, se dedicó al folclore cuando produjo a Daniel “El Negro” Ferreyra en su histórica victoria en “Talento argentino” y es un sesionista habitual de cualquier cantante puntano que reconozca su talento.

Productor, cantante, multinstrumentista, aunque el público de San Luis relaciona a Ariel con esos géneros, desde sus inicios el cuarteto fue una vía amplia para desarrollarse. “Toqué un tiempo con Alcides y también con Los Borrelli”, recordó el guitarrista en un somero repaso de su carrera en el ritmo bailable.

Por eso, no es sorprendente que la agrupación que lidera desde hace un año y medio sea “El rey”, un conjunto cuartetero que ya sentó las bases con algunas canciones pero que hará su lanzamiento oficial el año que viene. “A partir de entonces esperamos tocar con más frecuencia”, dijo Flores.

Además de Ariel como guitarrista, compositor y cantante, el grupo está conformado por Ezequiel Ríos Da Silva en teclados; José Luis Chiavazza en el bajo, la percusión de Dante Migliori, el acordeón de Mario Cubas y el baterista Walter Panelo.

A principios de mayo, “El rey” lanzó su primer clip, del tema “Hola”; al que se sumó un mes después, “Te juro”. “Hicimos la producción junto a Sebastián Soloa y tenemos otros dos temas listos, que vamos a lanzar dentro de poco aunque ya se pueden escuchar en las plataformas”, agregó el cantante.

Para explicar su inclinación cuartetera, Flores aseguró que le gusta toda la música que esté “bien hecha y con gusto”; y el cuarteto no estuvo exento de ello. En ese sentido mencionó que algunas bandas cordobesas como “La Konga”, Ulises Buenos y “Q lokura” están marcando un camino en el que se siente identificado.

Una de los diferenciales que Flores espera imponerle a “El rey” es que todas las canciones que presentaron y tienen pensado presentar fueron compuestas en letra y música por ellos, sin la necesidad de recurrir a los covers. Y aclaró que desde que se inició con la banda, dejó de lado el resto de los proyectos.

“Acapara todo mi tiempo y mi energía y creo que me he superado ampliamente como compositor, productor, músico y cantante en todo este tiempo”, agregó el experimentado artista, quien consiguió que algunos cantantes de recorrido en el rubro como Osvaldo Valdez, Nico López y Miguel Orozco hayan participado de sus canciones. También los temas de la banda contaron con músicos consagrados como la sesión de vientos de Banda XXI y el tecladista de Ulises y productor de Eugenia Quevedo, Federico Funes.

En ese sentido, Ariel prometió para las próximas grabaciones la inclusión de otro referente de la movida bailable, un músico y cantante que trabajó muchos años con una banda de cuarteto consagrada del país y que produjo a artistas internacionales.