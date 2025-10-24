Un grupo con fanáticos admiradores

Sobre el filo de la veda electoral, “Silvestre y la naranja” dará el último recital en Argentina de la gira presentación de “Alter ego”, su nuevo disco. Será en el Cine Teatro San Luis y a los pocos días, el cuarteto porteño se embarcará a un viaje que los tendrá con recitales continuos en México y Estados Unidos.

Que el show del sábado en San Luis cierre la primera parte de la gira nacional no es sinónimo de cansancio para el grupo, según dijo Justo Fernández Madero, el cantante y guitarrista. “Cuando empezamos la gira, nos mentalizamos que iba a ser así, por lo que estamos con toda la energía. Nos queda un trecho largo todavía”.

En 2023, “Silvestre…” tocó por primera y hasta ahora única vez en la provincia en un show que Justo recuerda con atención especial, a tal punto que “desde entonces quedó pendiente la vuelta”, que se demoró más de lo que la banda hubiera querido. De hecho, el grupo sabe que tocará en San Luis en un lugar que tiene capacidad para 700, un número sensiblemente inferior a las 5 mil que suele reunir en Buenos Aires. “No obstante saber que nos están esperando nos llena de buena onda”.

El tramo final de la gira tendrá a la banda en teatros o auditorios (en Mendoza tocarán en el Bustelo), sitios diferentes a los que están acostumbrados a visitar, aunque Fernández Madero considera muy excitante conocer nuevos espacios para presentarse.

“El disco tiene una intención más de baile y a eso hay que sumar que históricamente nuestros shows están siempre más arriba que las grabaciones. El recital que vamos a dar en San Luis va un poco por ahí, va a ser para bailar”, invitó el guitarrista.

Una de las características centrales de “Alter ego” es que la mayoría de los temas está acompañada por un material audiovisual de altísima calidad, lo que demuestra el interés por la imagen que exhibe la banda.

Otro ejemplo de eso es la muy atractiva tapa que tiene el disco, que será tocado de punta a punta en el Cine Teatro. La portada muestra, sobre un fondo naranja, la cara de los cuatro integrantes sin el rostro. “Representa el alter ego de cada uno de nosotros, algo que fuimos descubriendo en la convivencia, pero fundamentalmente en los recitales en vivo”, agregó Justo.