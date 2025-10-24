  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

22°SAN LUIS - Viernes 24 de Octubre de 2025

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

22°SAN LUIS - Viernes 24 de Octubre de 2025

EN VIVO

"Silvestre y la naranja"

Un grupo con fanáticos admiradores

La banda presenta en San Luis su nuevo disco, "Alter ego", en el último concierto de la primera parte de la gira nacional. "Va a ser un show para que bailemos todos", anunció el cantante, Justo Fernández Madero.

Por redacción
| Hace 4 horas

Sobre el filo de la veda electoral, “Silvestre y la naranja” dará el último recital en Argentina de la gira presentación de “Alter ego”, su nuevo disco. Será en el Cine Teatro San Luis y a los pocos días, el cuarteto porteño se embarcará a un viaje que los tendrá con recitales continuos en México y Estados Unidos.

 

 

Que el show del sábado en San Luis cierre la primera parte de la gira nacional no es sinónimo de cansancio para el grupo, según dijo Justo Fernández Madero, el cantante y guitarrista. “Cuando empezamos la gira, nos mentalizamos que iba a ser así, por lo que estamos con toda la energía. Nos queda un trecho largo todavía”.

 

 

En 2023, “Silvestre…” tocó por primera y hasta ahora única vez en la provincia en un show que Justo recuerda con atención especial, a tal punto que “desde entonces quedó pendiente la vuelta”, que se demoró más de lo que la banda hubiera querido. De hecho, el grupo sabe que tocará en San Luis en un lugar que tiene capacidad para 700, un número sensiblemente inferior a las 5 mil que suele reunir en Buenos Aires. “No obstante saber que nos están esperando nos llena de buena onda”.

 

 

El tramo final de la gira tendrá a la banda en teatros o auditorios (en Mendoza tocarán en el Bustelo), sitios diferentes a los que están acostumbrados a visitar, aunque Fernández Madero considera muy excitante conocer nuevos espacios para presentarse.

 

 

“El disco tiene una intención más de baile y a eso hay que sumar que históricamente nuestros shows están siempre más arriba que las grabaciones. El recital que vamos a dar en San Luis va un poco por ahí, va a ser para bailar”, invitó el guitarrista.

 

 

Una de las características centrales de “Alter ego” es que la mayoría de los temas está acompañada por un material audiovisual de altísima calidad, lo que demuestra el interés por la imagen que exhibe la banda.

 

 

Otro ejemplo de eso es la muy atractiva tapa que tiene el disco, que será tocado de punta a punta en el Cine Teatro. La portada muestra, sobre un fondo naranja, la cara de los cuatro integrantes sin el rostro. “Representa el alter ego de cada uno de nosotros, algo que fuimos descubriendo en la convivencia, pero fundamentalmente en los recitales en vivo”, agregó Justo.

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo