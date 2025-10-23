Imputan por abuso sexual a un ex jefe de recursos humanos del Ministerio de Turismo

La Fiscalía de Género N1 formuló cargos contra S.R.C., ex jefe de Recursos Humanos del Ministerio de Turismo, por presuntos hechos de abuso sexual simple cometidos contra una trabajadora del área de limpieza. La denuncia refiere a dos episodios que habrían ocurrido entre el 13 y el 15 de junio de 2022, cuando la víctima se incorporaba recientemente a sus funciones.

Durante la audiencia de formulación de cargos, la fiscal adjunta Marisol Boschi sostuvo que Closa habría convocado a la mujer a su oficina y aprovechado que se encontraban solos para tomarla por detrás y manosearla. Al día siguiente, en una nueva situación dentro del edificio ministerial, el imputado la habría seguido hasta la cocina, donde volvió a tocarla por encima de la ropa mientras intentaba besarla.

Según la teoría del caso, el hombre le “apoyó sus genitales” y la besó en la boca, hasta que la situación se interrumpió con la llegada de otra empleada. Antes de retirarse, el acusado le habría dicho que “no hiciera nada que no le convenía porque tenía poder y ella no”. Dos días después, se acercó a la víctima para disculparse, reconociendo que “se le había pasado la mano”.

El expediente se encuentra en etapa de investigación penal preparatoria y la imputación fue presentada este miércoles ante el Juzgado de Garantía N° 1 de la ciudad de San Luis. Como medidas cautelares, el juez Juan Manuel Montiveros Chada ordenó que el acusado deba firmar el libro del 1 al 10 de cada mes y dispuso la renovación de la restricción de acercamiento, por el plazo de 60 días.

El Ministerio Público Fiscal desistió de solicitar la prohibición de salida de la provincia debido a que el imputado se encuentra bajo tratamiento oncológico en la ciudad de Córdoba.