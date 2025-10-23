Misterio por Lowrdez Fernández que sigue desaparecida

La Policía de la Ciudad se habría contactado por redes sociales con Lourdes Fernández (Lowrdez), una de las integrantes del grupo musical Bandana que está desaparecida, pero no tienen conocimiento sobre su paradero y su estado de salud, a la vez que la víctima tampoco quiere revelar donde se encuentra.

Según supo la agencia Noticias Argentinas, la fuerza de seguridad porteña habría entablado una conversación con la damnificada, quien posteó un video en Instagram hace unas horas en el que afirma que sufrió una “gripe”.

La madre radicó una denuncia por “averiguación de paradero” y Lissa Vera, amiga y miembro de la banda, pidió a la Justicia una restricción de acercamiento contra Leandro García Gómez, acusado de ejercer violencia de género contra Lowrdez.

Además, Vera, que concurrió a la Comisaría de la Mujer de la calle Lavalle 1250 para realizar otra denuncia, remarcó: “En los audios y videos se lo escucha a él dándole directivas”.

“Prefiero a mi amiga enojada y viva antes que muerta y contenta”, consignó la artista en declaraciones a la prensa.

En noviembre de 2022, Lowrdez había denunciado a su pareja por violencia, causa que quedó desestimada y por el que ella le pidió perdón años después.