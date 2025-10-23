  • Nuestras redes
Viernes 24 de Octubre de 2025

Viernes 24 de Octubre de 2025

Un poco de tranquilidad

Lowrdez no quiere revelar su paradero

La ex cantante de Bandana fue contactada por la Policía de CABA. No dio a conocer dónde está, pero lo hizo para llevar tranquilidad.

Por redacción
| Hace 18 horas

La Policía de la Ciudad y autoridades judiciales se contactaron con Lourdes Fernández (Lowrdez), una de las integrantes del grupo musical Bandana y que fue reportada como desaparecida, pero no tienen conocimiento sobre su paradero ya que la víctima no quiere revelar donde se encuentra.

 

Según supo la agencia Noticias Argentinas, la fuerza de seguridad porteña y el área de Búsquedas de Personas entablaron una conversación por videollamada con la damnificada, quien no dio a conocer su ubicación, pero sí "quiere dar tranquilidad".

 

"La Policía sigue en contacto permanente con ella", confirmaron a NA. La artista horas antes posteó un video en Instagram en el que afirma que sufrió una “gripe” y que estaba "perfecta".

 

Desde un comienzo, pese a dicho video, las autoridades habían expresado que, hasta no conocer el estado de salud o algún dato que confirme que estaba bien, no iban a cesar con la investigación.

 

La madre radicó una denuncia por “averiguación de paradero” y Lissa Vera, amiga y miembro de la banda, pidió a la Justicia una restricción de acercamiento contra Leandro García Gómez, acusado de ejercer violencia de género contra Lowrdez en 2022. 

 

