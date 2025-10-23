Poggi mintió: San Luis tiene de los sueldos públicos más bajos

Los números oficiales del informe de la Fundación Ecosur, elaborado con base en la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales del Ministerio de Economía, confirman que los empleados públicos de San Luis perciben en promedio sueldos muy por debajo del promedio nacional. El costo laboral mensual del empleo público provincial puntano ronda los 1.332.000 pesos, mientras que provincias como Córdoba superan los 2.100.000 y Neuquén llega a los 3.100.000.



El dato ubica a San Luis en el puesto 22 de 24 jurisdicciones, entre las que pagan los sueldos más bajos del país, junto con La Rioja y Jujuy. En contraste, el gobernador Claudio Poggi afirmó días atrás que los ingresos de los estatales locales están “por arriba del promedio nacional”.

El informe, publicado el 13 de octubre de 2025, también muestra que San Luis tiene 69 empleados públicos provinciales cada mil habitantes, una relación superior al promedio nacional, pero con remuneraciones más bajas.



Los datos, disponibles en la plataforma de la Fundación Ecosur y en el portal del Ministerio de Economía, desmienten los dichos del mandatario y muestran que el poder adquisitivo del empleo estatal puntano se encuentra muy por debajo del de otras provincias.