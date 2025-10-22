"Los artistas nunca vivimos una crisis como esta"

Salir de gira en las condiciones económicas en las que está el país requiere de algunas adaptaciones por parte de los artistas, como las que la banda de Barbi Recanati hizo antes de emprender una gira por San Luis, Mendoza y Chile, en auto. El grupo hizo tres noches en Traslasierra, una zona que la cantante conoce muy bien, para evitar ir a Buenos Aires y volver. En el medio, dio un recital en una plaza de Los Molles, en el interior cordobés.

Sorpresivo y sin batería, el concierto en la pequeña localidad captó la atención de mucha gente que fue a escuchar la presentación de “Único y nuestro”, el disco más reciente de la solista que, en realidad, funciona como cabeza de una banda potente y sólida.

Para graficar la situación actual, Recanati dijo que “nunca antes los artistas vivimos una crisis como esta” y señaló que al ser el suyo un trabajo rutero, los costos están más en evidencia. “Salir a tocar en este momento del país es ver de manera directa todo lo que pasa, desde los costos de los servicios a escuchar a gente que te dice que quiere ir a verte pero que no tiene plata”.

El ejemplo que dio la cantante es que hay algunos puntos de la gira donde se vendieron más entradas que en años anteriores, pero que, pese a eso, los gastos de nafta, comida y alojamiento no llegaron a cubrirse. “Y hay otros, donde vendíamos muchas entradas y los números cayeron”, reconoció la cantante.

En San Luis, Barbi tocará el jueves 23 en Casa Beta a partir de las 22 con Yeka Ramos y Paz Aravena en la apertura de una noche que será de reencuentro y canciones nuevas. El disco que la banda trae entre manos tiene apenas un mes de editado por lo que la agrupación lo muestra en vivo hace muy poco, con Córdoba y Rosario la semana pasada como primera parada.

“Tocar en las provincias es muy distinto a tocar en Buenos Aires, la energía es diferente y en algunas ciudades nos hace sentir que somos de ahí. Para algunos es como una primera cita que se espera con muchas ansias y cuando termina quedan muy emocionados. Con el tiempo, aprendimos a respetar los climas de cada ciudad”, relató la ex “Utopians”.

Justamente con esa banda, Barbi vino a San Luis por primera vez en una noche que para ella será inolvidable aunque no por lo estrictamente musical. El recital programado en Panacea por entonces tuvo poca asistencia porque a poco de empezar una tormenta de nieve y agua sorprendió a la provincia y el grupo tuvo que quedarse más de lo previsto. “Además-recuerda la compositora- esa noche jugaba Argentina...y perdió”.

No obstante, la cantante vino muchas otras veces a San Luis, en su mayoría gracias a Inkieta producciones, la empresa que con el show del jueves regresa al ruedo luego de un tiempo de silencio. Uno de los recitales más recordados de Barbi en su carrera también fue en la provincia, a la salida de la pandemia. “Fue el primer concierto que pudimos dar con la gente en vivo, en sala, después de la cuarentena. Para nosotros, en ese momento San Luis fue como un mundo aparte”.

La recepción de “Único y nuestro” es hasta ahora muy buena y responde a una inquietud que la banda tiene cada vez que saca un álbum y que refiere al modo en que será tomado por el público. “Como los discos tienen tantas decisiones nuestras, propias, de acuerdo a lo que nos gusta, siempre nos asalta esa duda”, reconoció Recanati.

Aunque la mayoría de los temas fueron compuestos en el estudio, poco antes de la grabación, el álbum tiene un sonido de referencia que surgió con el cover de “Todo sigue igual”, la canción de “Viejas locas” que está lista desde hace un año y medio y que al principio no iba a ser parte del nuevo disco. “Pero cuando nos dimos cuenta que el resto de las canciones tenía ese registro, decidimos incluirlo”.