Milongas de fiesta y selección

Las milongas de San Luis tuvieron una noche de movimiento y competencia en la que eligieron a tres parejas que representarán a la provincia en la final cuyana del campeonato Intermilongas que se realizará a mitad del mes que viene en Mendoza. Dos parejas de Villa Mercedes y una de El Volcán resultaron seleccionadas.

Además de la competencia, la noche del sábado en La nave cultural permitió el encuentro de un centenar de aficionados que despuntaron el vicio del baile tanguero y le sacaron viruta al piso. La presencia en vivo del Cuarteto Mulenga –una orquesta de primer nivel que repasó clásicos del género- terminó de darle estirpe tanguera a la velada.

Martha Lucero y Luis Bonamico, de Villa Mercedes, fueron los ganadores de la competencia que contó con 12 parejas. En el segundo puesto quedaron Lourdes González y Sergio Di Cristófano, de El Volcán; en tanto que el tercer lugar fue para Soledad Fissore y Raúl Martín, también de Mercedes.