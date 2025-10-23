Tres chicos de San Luis en las Olimpiadas de Matemáticas

Tres alumnos de diversas escuelas de la provincia superaron una a una las cuatro instancias previas y participan de las 34° Olimpiadas Nacionales de Matemática en La Falda, Córdoba. Guillermo Ordóñez, del Instituto Causay; Germán Yapura, del Instituto San Vicente y Antonia Mozo, del Colegio Don Bosco son los representantes puntanos.

Los alumnos pasaron las etapas interescolar, zonal y regional a lo largo del año lectivo y, con el acompañamiento de sus familias y escuelas, participan en la instancia nacional del encuentro que reúne a más de 400 alumnos de todo el país.

El Instituto Causay y el colegio Don Bosco participan hace años de las Olimpiadas pero para el instituto San Vicente, de Juana Koslay, es la primera vez que tiene un alumno en la prueba, que es considerada de gran valor para motivar y despertar el interés de los chicos por la matemática y la geometría.

La Olimpiada Matemática Argentina (OMA) busca que los jóvenes resuelvan problemas en un tiempo limitado, por medio del razonamiento y la búsqueda de estrategias de solución. Desde 1987 se realiza año tras año, con la participación de alumnos de escuelas secundarias de todo el país y a partir de 1992 se incorporaron, con la Olimpiada Matemática “Ñandú”, los alumnos de 5to, 6to y 7mo o 1er año de acuerdo a la jurisdicción.

El certamen nacional incluye dos exámenes escritos y espacios de discusión en torno a los problemas.