Concejales sin energía ni luces para trabajar

Tal cual se esperaba, el Concejo Deliberante de San Luis no sesionará este jueves por la falta de energía eléctrica que desde el lunes tiene al edificio sin luz. Una circular que llegó con tardanza el miércoles al mediodía firmada por la presidenta Laura Sánchez pone en palabras algo que se veía venir desde principios de semana.

En una nota formal, la máxima autoridad del organismo dijo que tenía “el agrado” de escribirles a los concejales para informarles que la sesión del jueves quedaría suspendida y que el orden del día se tratará la semana que viene “como asuntos pendientes de la sesión anterior”.

Otra de las cosas que le agradó a Sánchez comunicarle a sus colegas es “se han registrado inconvenientes eléctricos intermitentes en las instalaciones”, con fluctuaciones que generan riesgo de daños en los equipos eléctricos y electrónicos.

Según algunos empleados del Concejo, los riesgos que menciona Sánchez ya no lo son tal, debido a que al menos diez computadoras ya se quemaron producto de la baja de tensión.

Casualmente, en la previa de las elecciones de mayo pasado, el cuerpo legislativo municipal tampoco sesionó.