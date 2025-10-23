  • Nuestras redes
30°SAN LUIS - Jueves 23 de Octubre de 2025

30°SAN LUIS - Jueves 23 de Octubre de 2025

Un peligro

Movía un freezer y recibió una descarga eléctrica

Estaba trabajando en un comercio del centro de San Luis. Fue hospitalizado con heridas de consideración.

Por redacción
| Hace 4 horas

Un joven de 21 años sufrió una fuerte descarga eléctrica mientras corría un freezer en un comercio de la ciudad de San Luis. Como consecuencia de las diversas lesiones que sufrió fue hospitalizado y su estado de salud “es estable”, según informó la vocería policial.

 


El accidente laboral ocurrió este miércoles alrededor de las 21:15, en el comercio ubicado en las inmediaciones de la esquina de Chubut y Mitre. 

 


Efectivos del Comando Radioeléctrico acudieron al local y se les informó que “un adolescente de 17 años (hijo de la propietaria del comercio), se encontraba junto al joven de 21 años corriendo un freezer en el negocio y en un determinado momento el chico de 21 años recibió una descarga eléctrica que lo despidió hacia atrás”.

 


Personal del Sempro asistió al herido que tenía un fuerte dolor en el pecho, por lo que se dispuso su inmediato traslado del joven de 21 años hacia el Hospital Central “Dr. Ramón Carrillo”.

 


La propietaria del local, una mujer de 51 años, le aseguró a los peritos e instructores policiales de la Comisaría Primera que el freezer no presentaba fallas eléctricas previas aparentes.

 

