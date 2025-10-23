Del culebrón de “El Caburé” a una fastuosa fiesta de casamiento en Punta Cana

En Villa Mercedes y en todo el sur provincial ha repercutido muy fuerte el escándalo por la “desaparición” de una millonaria cosecha de maíz del campo “El Caburé”, valuada en más de 2 millones de dólares. Esto es así por la fuerte incidencia que tiene en la vida de estas comunidades la actividad agrícola y ganadera.

Por ende, es la comidilla de análisis en cada encuentro y porque sus protagonistas (los denunciados) son muy conocidos en la región. Entre los funcionarios del gobierno provincial vinculados al escándalo está Gustavo Del Bosco, que es el director de Desarrollo Productivo del gobierno provincial y es el nuevo administrador del establecimiento “El Caburé”.

Por esta función, Del Bosco (conocido dirigente de la Sociedad Rural Río Quinto) está en el medio de las miradas de este culebrón que tiene ribetes nacionales. Pero también lo está por un hecho impregnado de ostentación y del que se habla mucho en Villa Mercedes.

En estos días, la familia Del Bosco, junto a allegados íntimos y amigos, armó “una delegación” de entre 60 y 70 personas y viajaron a las paradisiacas playas de Punta Cana (República Dominicana), donde Luciano Del Bosco, hijo del funcionario, contrajo matrimonio con Macarena.

El viaje de placer y las divertidas fiestas de celebración que se armaron, con asistencia a diversos espectáculos y discotecas, trascendieron a través de las redes sociales, donde los propios viajeros difundieron imágenes de los inolvidables momentos.

La fastuosa celebración, en pleno escándalo por la desaparición del maíz, expone la distancia entre los discursos oficiales y la práctica de quienes están al frente del manejo de recursos públicos.

Gustavo Del Bosco es una de las “manos derechas” del ministro de Desarrollo Productivo Federico Trombotto, que integra “el círculo” que ha sido denunciado por el hurto del maíz sembrado en El Caburé. Los otros sindicados son el secretario de Ética Pública y Control de Gestión, Ricardo Bazla; el ex fiscal de Estado, Víctor Endeiza; y el asesor Diego Amondarain (hermano del ministro de Gobierno Gonzalo Amondarain).

Todos están bajo la lupa, y este gustito que se dieron los Del Bosco y su comitiva refleja la “otra realidad” en la que viven muchos funcionarios provinciales, que es totalmente distinta a la lucha diaria de muchísimas familias puntanas para poder llegar a fin de mes.