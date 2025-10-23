Eugenia Quevedo, Barbi Recanati y la ayuda para "El Hueso" Muriel, los show del jueves

JUEVES

Alguien en el mundo piensa en mi

Para celebrar el cumpleaños de Charly García el grupo que mejor homenajea a uno de los padres del rock nacional se presentará en All right. Los clásicos del bicolor con acento puntano y mirada nacional gracias a RadioCharly, gratis a partir de las 22.

La reina de San Luis

Una vez más Eugenia Quevedo trae su baile sin freno junto a La banda de Carlitos. Esta vez será en Espacio Mitre de Villa Mercedes, a partir de las 23 para que la semana sea un poco más corta.

Un hombre cualquiera

Regular Juan, una de las bandas locales más innovadoras del año, presenta su disco en un recital que promete amigos y emociones. A partir de las 20:30 en la sala Hugo del Carril del Centro Cultural Puente Blanco con invitados especiales, Ceniza de Roma.

Fuerza Hueso

La situación actual del gran Sergio “Hueso” Muriel es muy compleja. Es por eso que un grupo de amigos músicos se reunirá en la sala Berta Vidal de Battini para ofrecer una jam y juntar dinero para ayudar al eximio tecladista. A partir de las 20, con entradas a 10 mil pesos.

Una más

La música en vivo de “La bonus track” pone en vibra al jueves de Casa Mollo, donde además estará la fiesta Caliente y una vez más Djs en vivo que le ponen más movimiento a la noche. A partir de las 22:30 con entrada gratis.

Teatro leído

“La tramoya" es un grupo artístico que presenta un espectáculo de teatro leído con micrófono abierto a partir de las 20:30 en Casa Azul, de Chacabuco 339. La primera tertulia se llama Archivos del deseo y promete diversas miradas. Entrada a la gorra.

Única y nuestra

Con un disco editado hace poco más de un mes, Barbi Recanati salió de gira por todo el país y encontró en San Luis una ciudad amiga que siempre la recibe. Mostrará sus nuevas canciones a partir de las 21 en Casa Beta, con la apertura de Yeka Ramos y Paz Aravena.

VIERNES

Mate entre risas

El humor de Mike Chouhy le pondrá un poco de risa a la previa electoral. El humorista trae su “Ruido de mate” que subirá a escena a partir de las 21 en la sala Jorge Laffue del Casino Golden Palace.

La historia que no se cuenta

Pupina Plomer despide su espectáculo “Historia y mujeres” en San Luis en la función especial que se realizará a las 21:00 en la sala Hugo del Carril del Centro Cultural Puente Blanco. Detalles históricos para tener en cuenta.

Blues en la avenida

La 99 blues le pone un poco de azul al viernes en la avenida Illía. La banda encabezada por Omar Pecorari dará su repertorio en un lugar que siempre los alberga. A las 22, gratis.

Monos en la casona

Cuatro monos pondrá nuevamente al servicio del público de San Luis sus canciones con covers del rock argentino de los 90. La nueva presentación del grupo dirigido por Beto Marino será a las 22:30 en Casa Mollo, con entrada gratuita.

La hija de la tonada

Desde San Juan, Noelia Cantos presenta su álbum “Amar y siempre amar” en el Boliche Don Miranda de Villa Mercedes, que también tendrá a Esteban "El Duende" Muñoz, Lucho Muñoz, Joaquín Pasten e Isabel Alizegui. A las 22.

Peñita merlina

La peña El Puesto en Merlo reúne a Nahuel Romero, Juan Carlos Pellegrini y David Urquiza para un recital a puro folklore que se llevará a cabo al mediodía en la esquina de Ciprés y Becerra. La entrada cuesta 4 mil pesos.

Silencios y ausencias

Presuntxs teatro, un grupo dirigido por Luis Palacio presenta una nueva función de “La cita ausente", una obra de teatro sobre los silencios y los padeceres de los seres humanos. Será en Casa Fractal de Villa Mercedes, a partir de las 22.

Musical religioso

“Mariana el musical" es la propuesta religiosa y artística para este fin de semana. Organizado por el Colegio Santa María y con una única función a partir de las 19:30 en el Cine Teatro San Luis.







SÁBADO

La fruta prohibida

Entre las pocas opciones que hay en sábado preelectoral se destaca el show de “Silvestre y la naranja”, el cuarteto de Buenos Aires que viene a San Luis para presentar su nuevo disco “Alter ego”. El recital comienza a partir de las 21 en el Cine Teatro San Luis.

Abracadabra próxima

Leo Funes, el mago que este año se consolidó como el más mágico de San Luis, tiene una nueva función para mostrar su espectáculo “Magia de cerca” en “Mandala”, el centro cultural de calle Tucumán en Villa Mercedes, con entradas a 5 mil pesos.

Nada entre las comillas

La segunda función de la semana de “Comillas, la cita ausente” será nuevamente en Casa Fractal de Villa Mercedes a partir de las 21:30. Luis Palacio y un gran elenco forman una historia de silencios y palabras que no están.

Folclore al mediodía

A la espera del domingo electoral, en Casa Mollo harán una peña tempranera con Bajo la parra y el Dúo Fernández. Comenzará a las 14 y habrá una gran variedad de comidas en una cantina que lo tiene todo.