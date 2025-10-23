Las salas de San Luis despiden el mes con estrenos de todo tipo

Dos animaciones que vienen de Oriente, una biopic de una estrella mundial de la música, una romántica y un drama con un perrito como protagonista son los estrenos que a partir del jueves estarán en la cartelera de los cines de San Luis. El tramo final de octubre tiene muchas novedades para los espectadores.

Una de las más esperadas es “Chainsaw man”, una aventura épica del animé que por primera vez llega a los cines para saciar las ansias de sus múltiples seguidores. Un cazador de demonios se ve envuelto en una historia de traición, deudas, amores, herencias y asesinatos que deriva en una guerra brutal entre demonios, cazadores y enemigos ocultos.

La otra animación que se estrena en la semana es “Super wings”, que tiene como protagonista al avión más rápido del mundo, que está destinado a salvar el planeta. Lo hará con la entrega de sueños y esperanzas a la gente con más velocidad que ningún otro vehículo.

El mundo en el que vive hizo que los juguetes se hayan vuelto impopulares culpa de un villano que tiene la idea de secuestrar a estrellas de YouTube y lanzarlas al espacio. Eso es lo que el héroe mecánico tiene que evitar.

En el plano dramático, llega a los cines de San Luis “A pesar de ti”, una película sobre una joven madre que quiere evitar que su hija de 16 años cometa los mismos errores que ella, quien se quedó embarazada y se casó muy joven. La tensión entre madre e hija es balanceada por el padre de la chica, hasta que un trágico accidente cambia todo.

Otra muerte que dispara el argumento sucede en “Good boy”, otra producción dramática con elementos de suspenso que se verá en San Luis y que cuenta la mudanza con su perro de un joven que sufre la desaparición súbita de un ser querido. Los dos se van a una granja supuestamente embrujada que perteneció a un antepasado. Junto a “Chainsaw man” y “A pesar de ti”, la emotiva película será parte también de la cartelera de Cines Fénix, en Villa Mercedes.

La otra película que conformará la grilla de Cinemacenter es “Springsteen: música de ninguna parte”, la adaptación al libro de Warren Zanes sobre la grabación de "Nebraska", el disco que en 1982 dio un giro en la carrera del trovador norteamericano. La película sigue al compositor cuando era un joven músico en los albores de la fama mundial que trataba de reconciliar las presiones del éxito con los fantasmas de su pasado.