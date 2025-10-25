Lo cotidiano, el fútbol y la paternidad, con humor y bombilla

La demora en el inicio del segundo tiempo del partido que River jugó con Independiente Rivadavia de Mendoza por la semifinal de la Copa Argentina le permitió a Mike Chouhy mirar parte del encuentro y sufrir la definición por penales. Según el humorista declaró a poco de comenzar su show, "Ruido a mate", el viernes a la noche en la sala Jorge Laffué, hubiera preferido mirar el encuentro a hacer el stand up.

Fanático del River y enfermo del fútbol, un segmento de su actuación estuvo dedicada a esa patología que tienen muchos argentinos y que él sufre de manera especial. Incluso, una de las tres canciones que el humorista hizo en la noche, compuestas por él, algunas en ese mismo momento, tuvo esa temática.

Apenas comenzó el espectáculo, Mike aclaró que prefería que el público hubiera llegado con bajas expectativas al teatro, para que quedara la sensación que el stand up fue de calidad. Incluso los que llegaron con la vara alta se fueron de la sala con varias sonrisas acumuladas en la noche y alguna reflexión, aunque nunca traccionada en tono serio por el actor.

Además del fútbol, otro tema presente en el monólogo fue la vida en pareja, un tópico al que Chouhy llega siempre: si habla de los hijos, si habla de su trabajo, si habla de que empezó el gimnasio, si habla de cuando fue a comprar una ensalada o de cualquier otra cosa que esté relacionado con lo cotidiano. En el medio, cada tanto, el standapero hace participar al público para que cuente su experiencia.





En esa búsqueda el humorista se encontró con un joven que había llevado al teatro a todos sus primos, con una pareja con 13 años de convivencia que también recibió una canción por parte del cómico y con un muchacho que, como él, hubiera preferido ver a River antes de ir al teatro. Antes de conocer el resultado final, claro.

Un momento gracioso proveniente del público lo aportó un atribulado joven que, con su novia al lado, contó que en tres ocasiones en los últimos años notó que su pareja se despertaba de mal humor con él y no le hablaba durante todo el día, sin razones aparentes. El motivo era que la chica había soñado que descubría una infidelidad.

Los burpees, Zinedine Zidane, Cars y Pablo Escobar también pasaron, aunque someramente, por el espectáculo, que tuvo una parte en la que el actor contó su adolescencia, con sus vacaciones familiares en Punta del Este, su vida en un country ("eso hace que tenga mucha calle") y sus estudios en una escuela católica cuyo deporte principal era el rugby.

Pero fue la paternidad uno de los temas que más creatividad produjo en Chouhy, quien debe criar a dos hijas de cuatro y dos años, con las películas de Disney como un parámetro donde nunca los padres tienen la razón.



