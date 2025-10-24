Un motociclista de 24 años murió tras despistar y chocar contra una estructura

Un joven de 24 años murió este jueves por la noche luego de protagonizar un violento accidente vial en Justo Daract. El hecho ocurrió alrededor de las 21:00 en la intersección de las calles Mendoza y Lavalle, en momentos en que lloviznaba de manera moderada y la calzada se encontraba resbaladiza.

De acuerdo a la información brindada por la Comisaría Distrito 18°, el motociclista se desplazaba de este a oeste a bordo de una KTM Duke 200, a alta velocidad y sin casco de seguridad. Por causas que se investigan, habría perdido el control del rodado, impactado contra el cordón del cantero central y luego contra una estructura de cemento, lo que le provocó lesiones gravísimas.

Personal policial y médico acudieron rápidamente al lugar y trasladaron al joven en ambulancia hasta el hospital local. Debido a la gravedad de su estado, fue derivado de inmediato al Policlínico Regional “Juan Domingo Perón” de Villa Mercedes, donde los profesionales constataron que había llegado sin vida.

En la escena trabajó personal de Policía Científica, que realizó pericias fotográficas y planimétricas para determinar la mecánica del siniestro. Por disposición de la fiscal interviniente, Cecilia Framini, se ordenó el secuestro de la motocicleta y la toma de testimonios. También se resolvió que no se practique necropsia sobre el cuerpo.