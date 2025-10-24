El paso de Urano, los deseos de Leo y los proyectos de Capricornio

Aries: Tus tareas laborales, que son tu mayor preocupación, se irán desarrollando con mayor celeridad. Superarás problemas en el ámbito familiar. En el plano sentimental, el buen humor será tu carta de triunfo en tus trámites personales. En el amor, emociones intensas. En la salud, bien. En el juego: 5, 7 y 9.

Tauro: Evita todo lo que no merece tu atención. El momento es positivo para ser optimista y concretar todos tus proyectos. En el plano sentimental, tu hogar avanza a paso firme, al igual que tus planes, con éxito garantizado. En el amor, un encuentro inesperado que será muy importante con el tiempo. En la salud, excelente. En el juego: 0, 1 y 8.

Géminis: Se definen planes personales que con tanto entusiasmo vienes elaborando. En el plano sentimental, se aclaran dudas relacionadas con tus actividades diarias; actúa con calma. En el amor, sin ansiedades vivirás el amor en plenitud. En la salud, maravilloso. En el juego: 0, 2 y 6.

Cáncer: Con un panorama astral positivo, tendrás muchas posibilidades de avanzar y concretar planes importantes. En el plano sentimental, una sorpresa te alegrará el día y en las finanzas la organización será clave. En el amor, comprensión y tolerancia. En la salud, bien. En el juego: 0, 1 y 3.

Leo: Leo está con fuertes deseos de superarse en todos los aspectos de su diario vivir; se definen con éxito planes personales. En el plano sentimental, acontecimientos felices abordan tu corazón. En el amor: 4, 5 y 8.

Virgo: Beneficios personales en general auspiciados por Mercurio para lograr importantes sueños. En el plano sentimental, no tomes decisiones apresuradas, podrías arrepentirte. En el amor, ya no vale la pena recordar lo que no pudo ser, vendrán tiempos mejores. En la salud, excelente. En el juego: 2, 6 y 9.

Libra: Tomarás decisiones adecuadas a nivel laboral con amplios beneficios que te sorprenderán. En el plano sentimental, que los celos no te hagan perder tu aplomo. En el amor, una salida estupenda y mágica. En la salud: 2, 4 y 8.

Escorpio: Dispondrás del tiempo necesario para ocuparte de un nuevo compromiso que llega en estos días. En el plano sentimental, vaivenes emocionales que necesitan aquietarse. En el amor, el amor todo lo puede. En la salud, excelente. En el juego: 0, 1 y 9.

Sagitario: Obra con inteligencia para enfrentar situaciones difíciles y algunos contratiempos. En el plano sentimental, se agilizan una serie de trámites; se acerca un amigo que hace mucho no ves. En el amor, felices encuentros. En la salud, bárbaro. En el juego: 3, 5 y 8.

Capricornio: Proyectos muy importantes que tendrán la oportunidad de éxitos a corto plazo. En el plano sentimental, prevalece con éxito el romanticismo en tu corazón. En el amor, nuevas oportunidades para vivir un amor único. En la salud, bien. En el juego: 0, 2 y 9.

Acuario: El paso del planeta Urano te estará beneficiando con el logro de tus aspiraciones personales. En el plano sentimental, superas diferencias de opiniones en el ámbito laboral. En el amor, un amor nuevo que te traerá alegría y mucha felicidad. En la salud, bien. En el juego: 0, 2 y 4.

Piscis: Tu cordialidad te ayudará en la pronta respuesta a un proyecto que dabas por olvidado. En el plano sentimental, gratos momentos a compartir en familia. En la salud, muy bien. En el juego: 1, 2 y 7.