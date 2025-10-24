Ladrones oportunistas: bajo la lluvia y el viento robaron una heladera y un televisor

Sabido es que los delincuentes están atentos a cualquier descuido de sus víctimas y aprovechar cualquier circunstancias que los pueda favorecer para cometer sus fechorías. Precisamente esto último fue lo que ocurrió este viernes a la madrugada en la villa de Merlo, ya que en medio de la tormenta de lluvia y viento dieron el golpe y se robaron una heladera y un televisor de una casa de vacaciones, sin que nadie viera sus movimientos.



El robo lo cometieron en una vivienda del barrio Despertar del Valle, situado en el ingreso a la ciudad por la ruta N° 1.

El portal Infomerlo detalló que los malvivientes entraron a lo propiedad alrededor de las 2 de la mañana. Lo hicieron tras forzar la reja de una ventana y de esta forma lograron apoderarse de una heladera y un televisor, además de causar daños materiales.



Una vez que trascendió el robo, resurgieron los reclamos de las familias de la barriada debido a que la zona no cuenta con presencia policial constante y recordaron que el 7 de septiembre se llevó a cabo una reunión con las autoridades policiales a quienes les solicitaron la implementación de un sistema de patrullajes y mayor presencia de policías.



“Nos sentimos desprotegidos. Ya habíamos pedido controles y no hubo respuestas. No puede ser que sigan entrando a las casas tan fácilmente”, le expresó un residente del lugar a Infomerlo.



El barrio Despertar del Valle se encuentra en una zona de tránsito constante y los vecinos aseguran que los robos se repiten con frecuencia.

Solicitan que la Comisaría 42 y el Comando Radioeléctrico refuercen la presencia en el área, especialmente durante la noche y en condiciones climáticas adversas.