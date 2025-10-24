ATE denuncia que el municipio retiene más de $8 mil millones mientras niega recomposición

ATE San Luis reiteró este jueves su pedido de aumento salarial urgente al intendente Gastón Hissa, y advirtió que la falta de recomposición no responde a un problema de recursos sino a una “decisión política de empobrecimiento” hacia el personal municipal. La presentación fue ingresada nuevamente por el Consejo Directivo Provincial del gremio, luego de que la Municipalidad desoyera los reclamos anteriores.

En la nota enviada al Ejecutivo, ATE expone que el municipio mantiene colocados más de 8.000 millones de pesos en el Banco Galicia, según surge de la propia ejecución presupuestaria trimestral. Para la organización sindical, esa cifra equivale a varias masas salariales completas y demuestra que no existe una situación de escasez financiera, sino una política deliberada de “timba y bicicleta financiera con fondos públicos”.

“Lo que falta no es plata, sino voluntad”, sostuvo el secretario general de ATE San Luis, Fernando Gatica, quien además señaló que la actual gestión “elige especular con el dinero que pertenece a la familia municipal, en lugar de garantizar salarios dignos”.

El gremio también renovó el reclamo por la recategorización de todo el personal, mejoras en higiene y seguridad laboral, la activación del Protocolo de Violencia Laboral y el pase a contrato de los trabajadores que se desempeñan bajo la figura de ayudas económicas y del Plan de Inclusión. Desde ATE adelantaron que, si no existe una respuesta formal y concreta en los próximos días, se intensificarán las medidas de visibilización en distintas áreas de trabajo.

