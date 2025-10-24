Por las lluvias, bajan las temperaturas pero el viento sigue

Las fuertes lluvias del jueves trajeron fresco a la provincia, que tendrá un fin de semana marcado por el viento y por el descenso de las temperaturas, aunque el domingo, para el acto eleccionario, se estiman mínimas de 8 grados y máximas de 26.

Según la Red de Estaciones Meteorológicas de la provincia, la localidad donde más llovió entre la noche del jueves y la madrugada del viernes fue El Amago, donde se registraron 51 milímetros, apenas uno más que en Naschel. Villa de Praga y Villa Larca, con 45 y 40, siguen en el ranking. En San Luis capital el agua caída fue 36 milímetros y en Villa Mercedes 16.

Las tormentas continuarán de manera aislada durante el viernes, una jornada en la que está prevista la baja de la temperatura respecto al calor firme del jueves a la siesta. La mínima será de 13 y la máxima de 22, aunque el protagonista central será nuevamente el viento con ráfagas muy fuertes en el centro y norte de la provincia.

Para el sábado, la temperatura seguirá su tendencia a la baja, con el cielo nublado y una jornada ventosa –con fuerte presencia en el sur de la provincia- que hará descender también la posibilidad de lluvias.