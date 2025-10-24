  • Nuestras redes
22°SAN LUIS - Viernes 24 de Octubre de 2025



Fin de semana fresco

Por las lluvias, bajan las temperaturas pero el viento sigue

A comparación con el intenso calor de mitad de semana, el viernes y el sábado habrá un poco de alivio. El domingo de elecciones sube un poco. El Amago fue la localidad donde más llovió. 

Por redacción
| Hace 5 horas

Las fuertes lluvias del jueves trajeron fresco a la provincia, que tendrá un fin de semana marcado por el viento y por el descenso de las temperaturas, aunque el domingo, para el acto eleccionario, se estiman mínimas de 8 grados y máximas de 26.

 

 

Según la Red de Estaciones Meteorológicas de la provincia, la localidad donde más llovió entre la noche del jueves y la madrugada del viernes fue El Amago, donde se registraron 51 milímetros, apenas uno más que en Naschel. Villa de Praga y Villa Larca, con 45 y 40, siguen en el ranking. En San Luis capital el agua caída fue 36 milímetros y en Villa Mercedes 16.

 

 

 

 

Las tormentas continuarán de manera aislada durante el viernes, una jornada en la que está prevista la baja de la temperatura respecto al calor firme del jueves a la siesta. La mínima será de 13 y la máxima de 22, aunque el protagonista central será nuevamente el viento con ráfagas muy fuertes en el centro y norte de la provincia.

 

 

Para el sábado, la temperatura seguirá su tendencia a la baja, con el cielo nublado y una jornada ventosa –con fuerte presencia en el sur de la provincia- que hará descender también la posibilidad de lluvias.

 

 

 

