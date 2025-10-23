Denuncian a Poggi por usar recursos públicos en plena campaña electoral

Apoderados del Frente Justicialista presentaron una denuncia formal ante el juez con competencia electoral, Juan Esteban Maqueda, contra el gobernador Claudio Poggi y el Gobierno de San Luis por presuntas violaciones al artículo 64 del Código Nacional Electoral, que prohíbe la propaganda oficial durante el período de campaña.

Según la presentación, el pasado 20 de octubre personal de la administración pública provincial fue sorprendido utilizando vehículos oficiales para retirar carteles de propaganda pertenecientes al candidato a diputado nacional del Frente Justicialista. El hecho habría sido registrado en video, que fue aportado como prueba.

Los denunciantes sostuvieron además que el propio Poggi incurrió en una infracción electoral al realizar declaraciones y actos de gobierno “con clara intención proselitista”, pese a la prohibición vigente durante los 25 días previos a la elección.

“La publicidad de los actos de gobierno no puede contener elementos que promuevan la captación del voto”, remarcaron en la denuncia, citando textualmente la norma electoral. El escrito solicita que la Justicia investigue si el Ejecutivo provincial utilizó recursos públicos o infraestructura estatal con fines de campaña, lo cual configuraría una falta grave.

Fuentes judiciales confirmaron que la denuncia fue recibida y se encuentra bajo análisis en el fuero federal con competencia electoral.