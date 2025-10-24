  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

22°SAN LUIS - Viernes 24 de Octubre de 2025

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

22°SAN LUIS - Viernes 24 de Octubre de 2025

EN VIVO

En el sur de San Luis

Ardió un Uber y quedó completamente destruido

El conductor dijo que el fuego se inició en el motor y que pudo salir a tiempo junto a los pasajeros. La Policía busca las razones del incidente.

Por redacción
| Hace 2 horas

Un chofer de Uber que trasladaba a pasajeros hacia la zona sur de la ciudad comenzó a sentir olor a humo en el interior del rodado, por lo que salió de inmediato y pudo terminar ileso, al igual que los clientes, del incendio que se produjo en el auto.

 

 

A los pocos minutos, el FIAT Palio en el que se conducía el trabajador se rodeó de fuego, causado aparentemente por una falla eléctrica. El incidente ocurrió a las 7 de la mañana del viernes 24 en la zona del barrio Pachamama, en cercanías del barrio 500 Viviendas Sur, a metros de la Autopista de las Serranías Puntanas.

 

 

El chofer era un hombre de 51 años quien identificó a la zona del motor de su rodado como el punto donde se iniciaron las llamas. Acudieron al lugar bomberos de la Policía para controlar el fuego. Los daños en el auto fueron totales.

 

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

    Más Noticias

    Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo