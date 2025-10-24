Ardió un Uber y quedó completamente destruido

Un chofer de Uber que trasladaba a pasajeros hacia la zona sur de la ciudad comenzó a sentir olor a humo en el interior del rodado, por lo que salió de inmediato y pudo terminar ileso, al igual que los clientes, del incendio que se produjo en el auto.

A los pocos minutos, el FIAT Palio en el que se conducía el trabajador se rodeó de fuego, causado aparentemente por una falla eléctrica. El incidente ocurrió a las 7 de la mañana del viernes 24 en la zona del barrio Pachamama, en cercanías del barrio 500 Viviendas Sur, a metros de la Autopista de las Serranías Puntanas.

El chofer era un hombre de 51 años quien identificó a la zona del motor de su rodado como el punto donde se iniciaron las llamas. Acudieron al lugar bomberos de la Policía para controlar el fuego. Los daños en el auto fueron totales.