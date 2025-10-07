Docentes de San Luis exigen diálogo urgente: denuncian pérdida del 60% del salario

Los gremios que integran el Frente Gremial Docente Provincial —SADOP, AMET, UDA y ASDE— solicitaron al Gobierno de San Luis la apertura urgente de una mesa de diálogo para discutir recomposición salarial y condiciones laborales. Aseguran que, en casi dos años, el poder adquisitivo de los maestros se desplomó más de un 60% y que la situación “es agobiante”.

Juan Acornero (SADOP), Borja Orozco (AMET), Jorge Lazarini (UDA) y Mane Quatropani (ASDE) encabezaron el pedido formal este martes. En el encuentro, los dirigentes coincidieron en que la falta de respuesta del Ejecutivo provincial y la pérdida salarial acumulada desde diciembre de 2023 —cuando asumió la actual gestión— llevaron al sector a una situación “límite”.

“Planteamos mil formas de recomponer el salario y no hubo respuesta. Los aumentos apenas llegan al 100%, mientras la inflación superó el 160%”, señalaron. También denunciaron la “precarización laboral y educativa” en escuelas generativas y autogestionadas.

Respecto a la posibilidad de medidas de fuerza, los referentes gremiales no la descartaron: “Le damos una oportunidad más al Gobierno para convocarnos al diálogo. Si no hay respuesta, las bases decidirán los pasos a seguir”.

El Frente aclaró que se invitó a la UTEP a sumarse al espacio, pero hasta el momento el sindicato no confirmó su participación.