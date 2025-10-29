Otro accidente fatal en la ruta 1

La peligrosa ruta provincial 1 fue nuevamente escenario de un accidente fatal que tuvo como víctima a un hombre que circulaba en bicicleta y que fue atropellado por un auto el martes a la noche. La trágica acción ocurrió entre Los Molles y Carpintería.

El malogrado ciclista falleció a causa de los golpes ocurridos en el accidente, al que concurrieron de inmediato policías y bomberos. La ambulancia también se acercó al lugar.

La Policía no informó todavía la identidad de la persona fallecida ni las causas del accidente.