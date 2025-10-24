Energías positivas en un sábado especial

ARIES: Mis queridos arianos, hoy empezamos con Luna en Escorpio, un día para brillar, para distraerse. Han tenido una semana intensa, pero han sabido solucionar problemas monetarios. ¡Suerte! En el plano sentimental: tienen invitaciones para una salida recreativa, acéptenla, no se arrepentirán. Los veo contentos y felices. En el amor: armonía en la pareja. En la salud: tengan un buen descanso. En el juego: 2, 6 y 8.

TAURO: Este signo, regido por una gran energía positiva donde el planeta Marte les ayudó en su trabajo y con las personas que los rodean, los puso de muy buen humor con perspectivas optimistas. ¡A pasar un hermoso fin de semana! El azar los visita, arriesguen. En el plano sentimental: augurios de una velada cargada de risas y buenos momentos junto a la persona amada. En el amor: bienvenido amor. En la salud: bien. En el juego: 1, 5 y 8.

GÉMINIS: Suerte para este fin de semana. Mercurio y el planeta Marte les ayudarán a tener muy buenas energías positivas. Ustedes, en su dualidad, no saben si salir a distraerse o quedarse en su casa a descansar... se pueden permitir las dos cosas. ¡Éxitos! En el plano sentimental: se sienten motivados ya que pueden compartir y relajarse con la persona amada. En el amor: celosos. En la salud: mejorando su aparato digestivo, una consulta a su médico los dejará tranquilos. En el juego: 3, 5 y 7.

CÁNCER: Este signo de agua, con el planeta regente la Luna en Escorpio y el planeta regente el Sol, los pone primero un poco nerviosos, pero después se relajan y pasan con su familia un hermoso día. Cuidado con los gastos de dinero, así terminará mejor la jornada. En el plano sentimental: una llamada los pone felices. ¡Suerte! En el amor: enamorados. En la salud: bien. En el juego: 1, 8 y 9.

LEO: Triunfo, porque para esta jornada todavía tienen trabajo y algunos proyectos laborales que solucionar. Su planeta regente, el Sol, los carga de muy buenas energías positivas. En el plano sentimental: acepten una invitación especial porque la pasarán de maravilla, cargados de amor, besos y abrazos. ¡Suerte! En el amor: fieles. En la salud: bien. En el juego: 0, 2 y 7.

VIRGO: Dejan para días laborales la pronta solución a problemas financieros, pero contarán con la ayuda de las personas que los rodean. ¡Éxito! También su planeta regente, Mercurio, los ayudará para la pronta solución a trámites legales y judiciales. En el plano sentimental: logran limar asperezas junto con afianzar el amor con su pareja. Suerte de todo corazón. En el amor: se comprometen a cumplir promesas de amor y fidelidad. En la salud: problemas hepáticos con pronta solución. En el juego: 0, 3 y 6.

LIBRA: La etapa se presenta positiva en todo lo que últimamente vienen organizando, y el planeta Marte, con la ayuda de Júpiter, les irá resolviendo las trabas de dinero. En el plano sentimental: demostraciones de cariño y afecto a través de llamadas o mensajes de texto les traerán lindas emociones a su corazón. ¡Suerte! En el amor: felices. En la salud: bien. En el juego: 1, 2 y 3.

ESCORPIO: Todo comienza fantástico y con buenas energías positivas, lo cual los pone alegres y gastan más dinero de lo que tenían pensado. ¡Cuidado! En el plano sentimental: hoy, con Luna en Leo, el Sol y el planeta Venus los hacen reorganizar un viaje corto de placer, los hace dudar. ¡Suerte! En el amor: dificultades pasajeras. En la salud: molestias musculares que tendrán pronto alivio. En el juego: 0, 7 y 9.

SAGITARIO: Mis regalones de este signo, los pone al resguardo de problemas con las cuentas familiares. Este retraso en los pagos de dinero los pone con energías negativas, pero a no preocuparse porque antes de finalizar el día una noticia inesperada les alegrará el día. ¡Suerte y buenísimas ondas! En el plano sentimental: logran aclarar un malentendido, una demostración de amor a tiempo. En el amor: enamorados. En la salud: descansen. En el juego: 3, 6 y 8.

CAPRICORNIO: El paso del planeta Mercurio los predispone a una jornada agradable y soluciona pronto sus actividades diarias. En el plano sentimental: sus pensamientos positivos los ponen románticos y melancólicos. Esto les traerá gratas sorpresas en el amor, una llamada o un mensaje los llenará de pasión. En el amor: felices y alegres. En la salud: bien. En el juego: 2, 4 y 7.

ACUARIO: Sus energías positivas irán dirigidas a sus planes personales logrando éxitos a corto plazo. Es bueno que siempre tengan noción de límite en sus acciones diarias. Comienza una etapa de mejoras. En el plano sentimental: días serenos y de mucha suerte. En el amor: encuentros felices. En la salud: bien. En el juego: 5, 7 y 9.

PISCIS: Etapa y jornada óptima para comenzar a programar con conciencia todos los gastos inútiles de dinero y así poder ahorrar para un corto viaje de placer junto a su familia. La Luna en Escorpio y su planeta regente los hace pensar en planes y proyectos financieros. En el plano sentimental: si dan amor, se lo devolverán a manos llenas. En el amor: muy cariñosos. En la salud: bien. En el juego: 1, 6 y 8.